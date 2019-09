Elke zaterdag berichten we hier over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: just do it, stofzuiger Eden en klinken met Mahou.

'It's not so difficult. I can do it', zegt een relaxte Eden Hazard in vloeiend Engels. 'Dus je hebt er vertrouwen in?', vraagt de presentator. 'Always', grijnst Hazard.

De Belg dook deze week op in een reclamefilmpje voor Nike. Daarin moest hij zo snel mogelijk een parcours met vijf proeven afleggen: een paar kegeltjes dribbelen, een tennisbal tien keer hoog houden, met een voetbal jongleren en vervolgens scoren in een laag hangende basketring, en op doel schieten. Schoot hij bij die laatste proef in een van de twee kruisingen, dan werden er vijf seconden van zijn tijd afgetrokken.

Dat laatste lukte niet, maar toch zette Eden Hazard een geweldige chrono neer van 23'55'', net geen 24 seconden dus. Op de vraag of hij een speler in gedachten had die het beter zou kunnen dan hij, antwoordde Eden: 'Nu ik samen met hem train, denk ik: Isco.'

Hilariteit in de Spaanse pers, want laat Isco nu net een van de concurrenten zijn voor de positie van Hazard bij Real Madrid. De prestaties van onze landgenoot worden er nog steeds onder de loep gelegd. Logisch ook, als je 100 miljoen euro gekost hebt.

Balrecuperator

'Hazard was een leider... in de balrecuperatie: hij haalde hetzelfde cijfer als Casemiro', kopte Marca ietwat cynisch na de 0-1-winst op Sevilla. Maar de titel bleek, zoals vaak, misleidend, want 'beslissend is de Belg nog niet geweest, maar er zijn redenen voor optimisme'.

Hazard, die niet kon scoren uit twee goeie kansen, werkte zich immers te pletter. Hij recupereerde acht ballen, waarvan zeven op eigen helft. Daarmee deed hij even goed als stofzuiger Casemiro.

Zinédine Zidane probeert ondertussen wat tijd te kopen voor zijn Belgische poulain. Hij blijft herhalen dat men geduld moet hebben met Eden Hazard. Door de recente opflakkering in de competitie (0-1 op FC Sevilla en 2-0 thuis tegen Osasuna) heeft Zidane zich weer wat krediet gekocht en is de druk even van de ketel.

Vier flesjes Mahou

Maar zaterdagavond om 21 uur, in de derby tegen Atlético in het Wanda Metropolitano, zullen de verwachtingen weer hooggespannen zijn. In aanloop naar de wedstrijd verscheen Hazard in een door Mahou (Spaans biermerk) gesponsord filmpje . Daarin legt een Spaanse schone hem een aantal dilemma's voor. Hazard, met op de achtergrond vier flesjes Mahou, pareert alles vlotjes.

Op de vraag naar welk duel op het veld hij uitkijkt, antwoordt hij: 'Dat met Diego Costa. Hij is mijn vriend en we hebben samen gespeeld (bij Chelsea, nvdr).' Wat wordt de sleutel in de derby? 'De mentaliteit. Diegene die het meeste wil, wint.'

Op het einde van het 'interview' stelt de Spaanse voor om te klinken met een flesje Mahou. Hazard gaat op het aanbod in, maar verder dan klinken gaat het gelukkig niet.

Hoewel, een biertje voor de derby, dat kan wel smaken...