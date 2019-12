Elke zaterdag berichten we hier over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: de Belg werkt volop aan zijn comeback, krijgt een kerstcadeautje van de club en krijgt lof van Messi himself.

Geen Eden Hazard op het veld bij Real, dat afgelopen woensdag op bezoek trok bij grote rivaal Barça voor een felbeladen Clásico. Het referendum om Catalaanse onafhankelijkheid, weet u wel. Al bij al bleef het vrij beschaafd voor en tijdens de wedstrijd in Camp Nou, enkel nadien waren er schermutselingen.

De partij draaide uit op een billijke 0-0, met licht moreel voordeel voor Real Madrid, dat zich erg gedisciplineerd en zelfverzekerd toonde. Volgens analisten bleek de afwezigheid van Hazard daarbij een troef: met de inbreng van de jonge Uruguayaan Federico Valverde op het middenveld, kon de ploeg van Zidane een hoge pressing ontwikkelen, waardoor Barcelona moeizaam aan uitvoetballen toekwam. Wat de Koninklijke inboet aan offensieve creativiteit zonder Hazard, wint het aan defensieve organisatie en positiespel, zo luidde de conclusie.

Niet zo fijn nieuws voor de recordaankoop van Real natuurlijk. Al kreeg die in aanloop naar de Clásico steun uit onverwachte hoek: van de meester himself, Lionel Messi. In een interview bezong die de lof van Hazard: 'Ik twijfel niet aan zijn talent, Hazard is een speler met uitzonderlijke kwaliteiten. Hij is een ander type dan Ronaldo en het zal heel moeilijk zijn om die te vervangen, maar Hazard kan wel op eenzelfde manier verdedigingen pijn doen.'

In training naar kerstdiner

Hazard zag dan wel (als Realspeler) een eerste grote confrontatie met Messi aan zijn neus voorbijgaan door blessure, dat betekent allerminst dat hij er zijn humeur bij verliest of een rustig weekje kende. Via de mediakanalen van Real Madrid konden we het wel en wee van onze aanvoerder van de Rode Duivels volgen. Op 16 december, nog voor de match tegen FC Barcelona dus, vond het traditionele kerstdiner plaats. Waarbij de basket- en voetbalploeg van Real elk jaar door voorzitter Florentino Pérez uitgenodigd wordt in de erezaal (Palco de Honor) van het Bernabéustadion.

Interessant is het bij zulke gelegenheden om te zien wie bij wie aan tafel plaatsneemt. Thibaut Courtois schoof aan bij de Spanjaarden, Eden Hazard hield het op een tafel met de Franstaligen in de ploeg en nestelde zich tussen Karim Benzema en Ferland Mendy. Eden toonde zich op het dineetje ook weer helemaal zichzelf: terwijl zowat iedereen in zijn duurste outfit op de afspraak verscheen, daagde onze landgenoot op in een (weliswaar stijlvolle) training. Je moet het Hazard nageven: hij blijft altijd en overal zichzelf.

Snel weer een Clásico

Na het kerstdiner volgde ook nog het kerstgeschenk voor de spelers van Real. Iedereen mocht een wagen kiezen bij sponsor Audi. Voor de kenners: Courtois koos met de RS3 voor een sportieve coupé _ niet al te ergonomisch voor een dubbele meter als hij _, Hazard ging voor de sportieve gezinswagen. Een Q8 met TDI-motor. Net als James Rodríguez.

Real Madrid TV waakte er echter over dat het niet enkel plezierbeelden de wereld instuurde van zijn dure zomeraankoop. Zo toont een filmpje hoe Hazard zich in de fitness in het zweet werkt tijdens zijn revalidatie. Doel: na de winterstop weer fit zijn en een comeback maken in het toernooi om de Spaanse supercup _ een nieuw concept, niet langer de kampioen tegen de bekerwinnaar, maar een toernooitje met vier _ dat midden januari plaatsvindt in Saudi-Arabië. Op 12 januari staat daar misschien opnieuw een Clásico op het programma, meteen iets om naar uit te kijken na de jaarwending.