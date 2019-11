Cristiano Ronaldo en Raúl in de statistieken opvolgen is niet makkelijk, ontdekt Eden Hazard, die net als zijn voorgangers bij Real Madrid ook met het nummer 7 speelt.

Geen Eden Hazard in de statistieken na het midweekduel tegen de hekkensluiter Leganés, de ploeg uit de Madrileense regio die in 2016 voor het eerst in haar bestaan naar de Primera División promoveerde. Real won thuis met 5-0, maar het was het avondje van Karim Benzema. De spits liet Rodrygo in de zevende minuut scoren en Kroos in de achtste. Toen Sergio Ramos er nog voor het half uur 3-0 van maakte op strafschop (het was een actie van Hazard die tot die penalty leidde) was het boeken toe voor de bezoekers. In de 69ste minuut zette Benzema de kroon op zijn prestatie door zelf ook te scoren. Omdat ook Barcelona vijf keer scoorde en won, wipten beide ploegen over Granada, dat dit seizoen verrassend sterk presteert, maar wel onderuit ging bij Getafe.

Vandaag/zaterdag krijgt Hazard al een nieuwe kans om te schitteren, opnieuw in eigen stadion. Dit keer tegen Real Betis, de ploeg die met 4 op 15 de laatste weken wat op de dool is. Op de persconferentie voor de wedstrijd zei Zinedine Zidane dat hij tevreden is over de prestaties van Hazard, alleen het scoren kan nog beter. Daarom was er tegen Leganés even commotie op de bank van de Koninklijke en werd er gediscussieerd over wie de strafschop moest nemen. Uiteindelijk hielden ze toch vast aan de vaste volgorde: Sergio Ramos staat daarbij op nummer een, Karim Benzema is nummer twee. Pas daarna is het, eventueel, aan Hazard. Die maakte tot dusver in de competitie nog maar één goal, tegen Granada.

Weegt het nummer 7 zijn rug? Zeven, dat was het nummer van Cristiano en van Raúl, nog zo een legende. Het was vorige week een vraag van Real Madrid TV, dat een interview had met Hazard. Die antwoordde: "Als ik op het veld sta, denk ik daar niet aan. Maar het nummer dragen na Cristiano, na Raúl.. Dat is niet makkelijk. Maar ik voetbal wel voor dit truitje. Ik ben blij, als ik in Bernabéu het veld op stap. Dit is voetballen voor de beste club ter wereld. Elke wedstrijd geven we het maximum en op het einde van het seizoen moeten we een trofee in de hoogte kunnen steken."

Een doel is winst in de Champions League. Volgende week woensdag komt Galatasaray langs in de Spaanse hoofdstad en kan Real een nieuwe stap richting volgende ronde zetten. "De Champions League is voor mij zeer belangrijk, dat heb ik al gezegd op mijn eerste dag in Madrid", bevestigt Hazard in datzelfde interview met Real Madrid TV. "Met Chelsea ben ik eens tot in de halve finale geraakt. Het is niet eenvoudig die beker te pakken, maar ik ben hier wel om het te proberen."