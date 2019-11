Elke zaterdag berichten we hier over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: Spaanse kroketten, een hulplijn voor Mbappé en vriend Momo.

Als u eens een hilarisch filmpje wil zien, dan moet u zeker eens kijken naar het korte interview dat Pablo Andres onlangs van Eden Hazard afnam (https://www.youtube.com/watch?v=clee9kqbOIY).

Daarin vraagt de Brusselse komiek hoe het staat met het Spaans van de Realspeler. Blijkt dat Eden vooral goed is in woorden die gelinkt zijn aan eten en drinken: cerveza (bier), croquetas (kroketten), comer (eten),...

Het zou alweer koren op de molen kunnen zijn van de Spaanse media, maar die zien er de humor wel van in. Ze stellen ook vast dat Eden Hazard 'elke match beter wordt'.

Het bewijs daarvan was zijn vijfsterrenprestatie tegen PSG, een duel dat uiteindelijk nog op 2-2 eindigde. Hazard moest in de 68e minuut wel naar de kant, nadat hij aangetrapt was door Thomas Meunier.

'Als er nu één speler is die ik niet wil beschadigen, dan is het wel Eden', liet die na de match optekenen.

Gelukkig viel de schade mee en zal Hazard zo'n tien dagen out zijn. Daardoor mist hij de CL-match tegen Club Brugge, maar is hij wel klaar voor de clásico tegen FC Barcelona op woensdag 18 december.

Tijd voor rotatie

'Ik was aan het kijken naar de Champions Leaguewedstrijd van Real tegen PSG en ze komen echt langs alle kanten aangevlogen. Het beste nieuws uit die match was dat Eden Hazard out is, want met het niveau dat hij haalde, zou hij echt een plaag voor ons geweest zijn.'

Aan het woord is Joselu, de spits van Deportivo Alavés, zaterdag om 13 uur de tegenstander van Real Madrid.

Om maar te zeggen: Eden Hazard, en bij uitbreiding Real Madrid, boezemt terug angst in.

Verwacht wordt dat Zidane de komende wedstrijden wel wat gaat roteren. Deportivo Alavés, Espanyol en Club Brugge zijn tegenstanders van een lager kaliber. Verwacht woensdag 11 december dus zeker niet het sterkste Real aan de aftrap in Jan Breydel.

Gouden Bal

Eden Hazard gaf ook nog een opmerkelijk interview aan Le Parisien. Daar breekt hij een lans voor Karim Benzema: 'Het is niet normaal dat hij niet wordt opgeroepen voor de nationale ploeg, want hij is op dit moment de beste spits.'

De Belg is ook vol lof over Kylian Mbappé: 'Een voetballer wil altijd met de besten spelen. Dus als ik ooit kan helpen om Mbappé naar Real Madrid te halen, dan zal ik dat proberen. Maar ik beslis daar niet over en ik denk niet dat ze mijn mening zullen vragen.'

Ten slotte heeft hij het ook over de uitreiking van de Gouden Bal, die op maandag 2 december in Parijs plaatsvindt: 'Ik zou die aan een speler van Liverpool geven: Mané, Salah of Van Dijk verdienen het. Als Sadio de Afrika Cup had gewonnen met Senegal, dan was er geen twijfel. Hij zou hem wel mogen winnen. Of Momo (Salah), die mijn vriend is. Dat zou goed zijn voor het Afrikaanse én voor het Engelse voetbal.'

Eden Hazard is ook zelf genomineerd natuurlijk (net zoals Kevin De Bruyne), maar zichzelf bewieroken, dat is niet aan hem besteed. Nee, dan heeft hij het liever over Spaanse croquetas...