Elke zaterdag berichten we hier over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: de erfenis bij Chelsea, het geheim van Rodrygo en de tweede clásico.

'Door het vertrek van Eden hebben we heel wat scorend en creatief vermogen verloren.' Aan het woord is Frank Lampard. De coach van Chelsea wil in de wintermercato op zoek gaan naar een 'vervanger' voor Eden Hazard.

Onze landgenoot had vorig seizoen immers een voet in 31 van de 63 competitiegoals die The Blues maakten. Hij maakte er 16 zelf en gaf 15 assists.

Van de spelers in de huidige selectie komt Tammy Abraham nochtans aardig in de buurt van Hazard: van de 31 competitiegoals in de 16 Premier Leaguewedstrijden van Chelsea nam hij er 11 zelf voor zijn rekening en hij gaf ook nog eens 3 assists. Niet slecht voor een jongen van 22.

Op die leeftijd was Hazard aan zijn eerste seizoen bij Chelsea toe en zat hij na 16 competitiematchen ook al wel aan 3 doelpunten en 9 assists.

De opvolger van onze landgenoot moest Christian Pulisic zijn. Die zit op dit moment aan 5 goals en 2 assists. Niet vergeten: de Amerikaan is nog altijd maar 21.

Dus alles wel beschouwd doet Frank Lampard het met zijn kindergarten zeker niet slecht: vierde in de competitie en overwinteren in de Champions League. Dan heb je het vertrek van Hazard en het transferverbod van afgelopen zomer toch vrij goed opgevangen. Maar om mee te doen voor de prijzen is versterking welkom.

Rodrygo goes Hazard

Club Brugge maakte woensdag kennis met Rodrygo Goes. De 18-jarige Braziliaan prikte in Jan Breydel de eerste van Real Madrid binnen.

Op Real Madrid-tv pakte hij uit met een geheimpje: 'Ik had een foto van Hazard als achtergrond op mijn Facebookpagina. Eden lijkt wel een Braziliaan. Toen ik er thuis tegen Galatasaray drie maakte, zei hij dat ik er vier had moeten scoren.'

Hij is een van de vele jonge parels van de Koninklijke die nu al onbetaalbare ervaring mag opdoen op het hoogste niveau. Zitten ook nog in de wachtkamer: Brahim Díaz (20), Takefusa Kubo (18, uitgeleend aan Mallorca), Rodrigo Rodrigues (19, bij Real Madrid Castilla),... En vergeet ook niet dat Achraf Hakimi (21, Borussia Dortmund), Martin Odegaard (20, Real Sociedad) en Dani Ceballos (23, Arsenal) nog altijd eigendom van Real Madrid zijn.

Met al dat goud in handen is het niet zo erg dat Eden Hazard straks niet meer de 100 miljoen euro zal opbrengen die hij gekost heeft.

De tweede clásico van het seizoen?

De voetblessure die Eden Hazard opliep tegen PSG op 26 november is dus toch erger dan verwacht: er is sprake van een minuscuul barstje in het enkelbot. Hoe lang hij precies out zal zijn, is niet zeker, maar de clásico tegen Barcelona van woensdag 18 december mist hij al zeker.

Hopelijk is hij dan wel partij voor de volgende clásico, die er wel eens snel zou kunnen zijn.

De Spaanse supercup is dit seizoen immers in een nieuw jasje gegoten, met jaszakken die uitpuilen van het geld. Niet alleen de bekerwinnaar (Valencia) en de kampioen (FC Barcelona) nemen eraan deel, ook de nummers 2 (Atlético Madrid) én 3 (Real Madrid) uit de competitie van vorig seizoen.

Het wordt een soort minitoernooitje. Het vindt plaats in Saudi-Arabië, dat daar natuurlijk het nodige geld voor op tafel legt. Op 8 januari speelt Valencia tegen Real Madrid in het King Abdullah Sports City (62.000 zitjes), op 9 januari neemt Atlético het er op tegen Barcelona. Op 12 januari gaat dan de 'finale' door. De kans is dus niet onbestaande dat er weer een clásico uit de bus komt.

Krijgen we dan eindelijk het langverwachte duel tussen Messi en Hazard?