FC Barcelona ontsloeg trainer Ernesto Valverde en stelde in zijn plaats de 61-jarige Quique Setién aan. Drie vragen aan Steve Van Herpe, die voor Sport/Voetbalmagazine Barça volgt.

FC Barcelona staat aan de leiding in de Spaanse competitie en het won zijn CL-poule. Waarom werd Ernesto Valverde dan ontslagen?Steve Van Herpe: 'Het was eigenlijk een half mirakel dat Valverde nog aan dit seizoen mocht beginnen. De uitschakeling tegen Liverpool in de Champions League en de verloren bekerfinale tegen Valencia vorig seizoen werden Valverde bijna fataal. Maar voorzitter Josep Bartomeu hield hem de hand boven het hoofd. Toch kon Valverde de twijfelaars binnen de club dit seizoen niet meer overtuigen.'Het voetbal was te wisselvallig en buitenshuis presteerde FC Barcelona ondermaats. Bovendien incasseerde het dit seizoen ongewoon veel tegengoals, ondanks een wereldkeeper als Marc-André ter Stegen in doel. Valverde gaf de indruk dat ook hij niet meer wist van welk hout pijlen maken. Er zat gewoon geen lijn in zijn beslissingen. Een van de vele voorbeelden van zijn onduidelijk beleid was zijn houding ten opzichte van Ivan Rakitic. In het begin van het seizoen werd die bijna buiten gekeken, daarna moest hij zich tevreden stellen met invalbeurten, maar in december stond hij plots vier wedstrijden na elkaar in de basiself.'Daarnaast slaagde Valverde er ook niet in om een talentvolle speler als Ousmane Dembélé op niveau te krijgen. Ook de integratie van Antoine Griezmann is nog steeds een probleem.'Zal het ontslag van Valverde iets oplossen bij Barça?'Ik vrees van niet. Het grootste probleem bij de club lijkt me dat de macht te veel naar de kleedkamer is verschoven. En als ik zeg 'de kleedkamer', dan bedoel ik in de eerste plaats Lionel Messi. Die verschuiving is er gekomen in het seizoen 2014/15, toen Barcelona voor de laatste keer de Champions League won. Luis Enrique, de toenmalige trainer, wilde een rotatiesysteem installeren, waardoor iedereen - zelfs Messi - weleens op de bank belandde. 'Dat was niet naar de zin van de Argentijn. Ook Luis Suárez en destijds nog Neymar hadden daar problemen mee. Voorzitter Bartomeu is toen moeten tussenkomen: hij koos de kant van de spelers en Enrique moest inbinden. Op korte termijn was dat de goeie oplossing, want Barça pakte dat jaar de treble. Bartomeu profiteerde ervan: hij won de voorzittersverkiezingen in de zomer van 2015 en mocht nog zes jaar langer aanblijven als president. Maar nu lijkt dat als een boemerang in zijn gezicht terug te keren.'Wat voor een coach is de 61-jarige Quique Setién?'Hij is een groot bewonderaar van Johan Cruijff. Van Setién is onder de meer de quote: 'Toen ik het Barça van Cruijff zag spelen, begreep ik eindelijk hoe het voetbal in elkaar stak. Ik heb zoveel geleerd.' In een recent verleden liet hij Real Betis heel mooi voetballen, met een groot percentage balbezit. Als je kijkt naar de filosofie van Barça, is hij de geknipte trainer.'De vraag is echter hoe hij de kleedkamer gaat managen. FC Barcelona heeft op dit moment een steengoede peoplemanager nodig om al die spelers op één lijn te krijgen. Dat wordt Setiéns grootste uitdaging.'