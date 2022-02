Mason Greenwood is opgepakt na beschuldigingen van aanranding en seksuele agressie. Hoewel het onderzoek nog lopende is, zijn de gevolgen nu al desastreus voor de 20-jarige spits van Manchester United.

'Mason heeft een fout gemaakt bij de Engelse nationale ploeg en plotseling zit de hele Engelse pers achter hem aan.' Aan het woord is Ole Gunnar Solskjaer.We schrijven 23 oktober 2020 en de coach van Manchester United verwondert zich erover dat hij op een persconferentie allerhande vragen moet pareren over Greenwood. Kwatongen beweren dat de jonge spits herhaaldelijk te laat gekomen zou zijn voor de trainingen bij de Red Devils.'Ik moet jullie teleurstellen: hij is nooit te laat op training', glimlacht Solskjaer richting de aanwezige journalisten. 'Er staan elke dag fotografen aan ons trainingscomplex, die zien ook dat hij altijd op tijd is. Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen.'De verhalen hebben waarschijnlijk een link met het incident bij de Engelse nationale ploeg begin september 2020. Engeland ging toen voor een Nations Leaguewedstrijd op bezoek bij IJsland. In het hotel in Reykjavik, waar het team van Gareth Southgate verbleef, zouden de youngsters Mason Greenwood en Phil Foden toen twee vrouwen ontvangen hebben. Niet alleen bedenkelijk, maar ook een inbreuk op de covid 19-protocollen in volle coronacrisis.Toen Southgate dat hoorde, zette hij de twee spelers prompt uit de selectie. 'Voor mij is dit een ernstige situatie en daar heb ik dus ook naar gehandeld', was de Engelse bondscoach ferm.Foden en Greenwood boden achteraf hun verontschuldigingen aan. 'Voor Engeland spelen was een de grootste momenten in mijn leven en ik heb dus alleen mezelf mijn enorme vergissing te verwijten', liet Greenwood optekenen. Een aantal weken later stak Solskjaer in bovenvermelde persconferentie zijn hand in het vuur voor de jonge aanvaller: 'Hij heeft een goeie familie achter zich en hij traint echt heel hard. Al die verhalen over zijn gebrek aan professionaliteit kan ik niet geloven.'Eerder al omschreef de Noorse trainer Greenwood als 'een van de beste afwerkers, misschien wel de beste, met wie ik ooit gewerkt heb'. Feit is dat de tweevoetige aanvaller enorm gehypet werd sinds hij in het seizoen 2019/20 steeds meer de neus aan het venster stak bij de Mancunians. Met zijn flitsende speelstijl en zijn verschroeiende versnellingen deed hij de supporters op Old Trafford dromen van meer.Zelf leek hij heel relaxed om te gaan met de hype en de verwachtingen. 'Aan spelers bij United wordt geleerd om dat te negeren', zei hij er destijds laconiek over. 'Doe gewoon verder met wat je bezig bent. Want iedereen zal voor je supporteren wanneer het goed gaat, maar als het tegen zit, zullen er niet veel fans overblijven. Het gaat allemaal over kalm blijven.'Kalm blijven, dat is volgens zijn vriendin Harriet Robson niet het sterkste punt van Mason Greenwood. Robson publiceerde onlangs foto's op Instagram, waarop ze te zien was met een bebloed gezicht en het niets aan de verbeelding overlatende commentaar: To everyone who wants to know what mason greenwood actually does to me. Niet veel later verwijderde ze de beelden.Ze beschuldigde Greenwood wel officieel van aanranding en seksuele agressie, waarna de politie van Manchester hem op maandag 31 januari oppakte. Het onderzoek naar de beschuldigingen is nog lopende, maar de gevolgen voor de 20-jarige speler zijn intussen gigantisch.Zijn club Manchester United schorste hem tot er uitsluitsel is. Sponsor Nike wachtte daar niet op: het verbrak meteen het contract met de speler. 'We zijn zeer ongerust over deze beschuldigingen en volgen de situatie op de voet', klonk het in het persbericht van het sportmerk.Volgens The Daily Mail hebben een aantal zwaargewichten uit de kleedkamer, zoals Cristiano Ronaldo, David de Gea en Paul Pogba, Greenwood 'ontvolgd' op sociale media. Manchester United zou ook klachten krijgen van een aantal supporters, die het geld terugeisen dat ze betaalden voor het shirt van Greenwood.