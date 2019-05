Het horrorseizoen van de Schwaben leidt tot degradatie uit de Bundesliga, na een dubbel promotie/degradatieduel tegenover Union Berlin.

Interimtrainer Nico Willig moest niet lang naar zijn woorden zoeken, nadat er in Berlijn 0-0 werd gespeeld na de 2-2 in Stuttgart. 'Een horrorscenario, van het begin tot het einde.' Voorzitter Wolfgang Dietrich lukte het niet om zijn ontgoocheling te omschrijven, en kwam niet verder dan wat hoofdschudden als hij de verzamelde pers voorbij liep. De verslagenheid was groot bij VfB Stuttgart, dat voor de derde keer in de clubgeschiedenis (na 1975 en 2016) degradeert naar de tweede Bundesliga.

