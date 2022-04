De verkoop van Chelsea zit in een stroomversnelling. Komende maandag moeten alle kandidaturen binnen zijn en eind deze maand zou de club al verkocht moeten worden. Maar wie doet nog mee en wat zijn hun sterke en zwakke punten?

'In het belang van de club, de fans en iedereen die betrokken is bij Chelsea, heb ik beslist om de club te verkopen', klonk het begin vorige maand in een statement van de Londense club. Het nieuws dat na 19 jaar een einde kwam aan het tijdperk van Roman Abramovitsj sloeg in als een bom. En even later kwam er ook nog bij dat al zijn Engelse bezittingen werden bevroren, zo ook Chelsea. Voor de club betekende dat onder meer geen ticketverkoop meer, geen fanshop, geen al te hoge uitgaven aan vervoer, enzovoort. Er mochten met andere woorden geen inkomsten meer gegenereerd worden en de uitgaven moesten tot een absoluut minimum beperkt worden.

...

'In het belang van de club, de fans en iedereen die betrokken is bij Chelsea, heb ik beslist om de club te verkopen', klonk het begin vorige maand in een statement van de Londense club. Het nieuws dat na 19 jaar een einde kwam aan het tijdperk van Roman Abramovitsj sloeg in als een bom. En even later kwam er ook nog bij dat al zijn Engelse bezittingen werden bevroren, zo ook Chelsea. Voor de club betekende dat onder meer geen ticketverkoop meer, geen fanshop, geen al te hoge uitgaven aan vervoer, enzovoort. Er mochten met andere woorden geen inkomsten meer gegenereerd worden en de uitgaven moesten tot een absoluut minimum beperkt worden.Dat betekende ook dat de verkoop van Chelsea in een stroomversnelling kwam en dat de Britse overheid er zich mee ging moeien. Alles gebeurt nog steeds via de Amerikaanse investeringsbank Raine Group - die de opdracht van Abramovitsj kregen om de verkoop in goede banen te leiden - maar de Britse overheid moet er nu ook zijn toestemming voor geven. En die wil de verkoop zo snel mogelijk afronden.Reclamestunts en ex-spelersIn geen tijd stroomden de aanbiedingen binnen. Vele waren serieus, maar andere kandidaat-kopers deden het puur voor de media-aandacht. De Turkse bouwondernemer Muhsin Bayrak tweette zo bijvoorbeeld: 'De Turkse vlak zal binnenkort boven Londen wapperen'. Puur een reclamestunt want de dag erop kwam hij met zijn eigen cryptomunt op de proppen. Interesse in Chelsea was er hoegenaamd niet. Daarnaast had je ook de Ghanese zakenman en politicus Bernard Antwi Boasiako. Hij kondigde zijn kandidatuur met de nodige toeters en ballen als volgt aan op de Ghanese televisie: 'Aanzien jullie mij voor een grappenmaker? Mijn advocaat onderhandelt met Chelsea. Natuurlijk heb ik voldoende centen. Als ik eigenaar word, wil ik die Braziliaan van Real Madrid kopen. Vinícius Júnior, ja. Van Romelu Lukaku wil ik af. En ik wil ook Ronaldo en Messi. Abramovitsj heeft zijn best gedaan, maar nu is het tijd dat hij een Afrikaan steunt om Chelsea te kopen.' Uiteindelijk kwam er van een bod van Boasiako niets in huis. Aan de vereiste 3 miljard euro kwam hij niet. Verder passeerde ook de naam van ex-speler en icoon van de club John Terry. Hij zocht samen met de supporters, de spelers en de staf naar 250 miljoen pond om 10 procent van de club over te nemen en zo de cultuur en filosofie te bewaren. Alleen lijkt de Engelse overheid daar momenteel geen interesse in te hebben en lukt het Terry ook niet om aan het geld te komen.En natuurlijk mag een Saudische naam dezer dagen niet ontbreken. Het gerucht deed ineens de ronde dat de investeringsmaatschappij Saudi Media Group een bod van 3 miljard had gedaan op Chelsea. De grote man achter het project is Mohamed Alkhereiji, al levenslang supporter van de Blues. Naar eigen zeggen zou hij geen banden hebben met de Saudische staat, maar dat is tot nog toe niet bewezen. En ook van zijn bod is er nog geen bevestiging gekomen.Disney in Londen?Uiteindelijk bleven er nog maar vier serieuze kandidaturen over, die Raine Group ondertussen ook al bekendmaakte. En daarbij is er toch een opvallende naam op te tekenen. Niet zozeer omwille van de persoon zelf, maar omdat zijn naam in geen enkel lijstje was opgedoken. Stephen Pagliuca, rijk geworden in de investeringswereld, hield zich namelijk de hele tijd onder de radar. De 67-jarige Amerikaan is voorzitter van Bain Capital, mede-eigenaar van NBA-club Boston Celtics en bezit nog maar recent ook 55% van het Italiaanse Atalanta. Dat kan een probleem vormen, want de UEFA laat niet toe dat twee teams met dezelfde eigenaar in hun competities uitkomen. Hij zou de club uit Bergamo dan al na enkele weken moeten verkopen om echt kans te maken op de aankoop van Chelsea.Zelf zou Pagliuca om en bij de 3 miljard euro bezitten. Daardoor zou hij dus zeker een partner moeten zoeken om de deal rond te brengen, maar daar was lange tijd geen enkele info over. Tot deze week, toen naar buiten kwam dat Bob Iger, voorzitter van Disney, zich schaarde achter zijn kandidatuur. Hij zou nog om en bij een miljard euro kunnen bijbrengen, wat de verkoop al net iets vlotter kan maken. Maar ongetwijfeld volgen er nog namen in deze groep.Pagliuca zou een eigenaar zijn waar de fans zich achter kunnen scharen. De Amerikaan staat namelijk voor een evenwichtig bestuur waarbij minder wordt uitgegeven aan transfers en coaches de tijd krijgen om te bouwen aan een team. Maar uiteindelijk moet de club ook wel winst opleveren om uiteindelijk door te verkopen. Het enige probleem, Chelsea is een erg verlieslatende club.Banden met Waasland-Beveren en RWDMDe tweede naam op de lijst van Raine Group is die van Martin Broughton en zijn team. De 75-jarige Broughton komt uit de oude Britse aristocratie en verdiende zijn fortuin onder meer in de luchtvaartindustrie. De man is al van kindsbeen af Chelseafan, maar kocht zich in 2010 in bij Liverpool toen de Reds in diepe financiële problemen verkeerden. Hij is ook de persoon die de huidige Amerikaanse eigenaar Fenway Sports Group inleidde bij Liverpool.In zijn team zitten nog drie andere personen met David Blitzer, Josh Harris en Sebastian Coe. Die laatste is wereldberoemd als tweevoudig olympisch kampioen en als ex-voorzitter van de internationale atletenbond IAAF. Hij heeft ook nauwe contacten met de Britse politiek, zoals premier Boris Johnson. Coe dient dus voornamelijk als de man met de connecties.David Blitzer en Josh Harris zijn dan weer geen onbekenden in het Engelse én Belgische voetbal. Via hun onderneming Bolt Football Holdings hebben ze namelijk Crystal Palace en Waasland-Beveren in handen, naast nog verschillende andere clubs in Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. Bovendien hebben ze ook NBA-club Philadelphia 76ers en ijshockeyclub New Jersey Devils in hun portefeuille. En via John Textor, een andere eigenaar van Crystal Palace, zit ook 1B-club RWDM in het netwerk. Chelsea zou zo wel eens wat spelers kunnen droppen in ons land.Tegen eind mei, wanneer de verkoop van Chelsea helemaal rond moet zijn, zal de groep wel afstand moeten hebben genomen van Crystal Palace. Dat is zowat het enige echt grote obstakel, want voor de rest heeft de groep de connecties, het geld en zijn de fans ook zeker niet tegen hun komst.Steenrijk trioTopfavoriet is de groep achter Broughton echter niet. Daarvoor moeten we eerder kijken naar Todd Boehly en zijn partners. Boehly is een Amerikeense miljardair die rijk werd via zijn investeringsbedrijf Eldridge Industries en heeft ook al sportervaring door de LA Dodgers, de baseballploeg die hij in 2012 kocht voor een recordbedrag van 2,15 miljard euro. Sinds zijn komst doen de Dodgers weer volop mee in Amerika. Tussen 2013 en 2020 won het steeds de eigen divisie en in dat laatste jaar werd het zelfs kampioen in de MLB. Daarnaast is Boehly ook (mede-)eigenaar van de LA Sparks (WNBA) en LA Lakers (NBA). Allemaal succesvolle clubs. Boehly aast al een tijdje op een voetbalclub en deed in het verleden al verschillende pogingen om Chelsea en Tottenham over te kopen. Maar die mislukten. Nu wil hij opnieuw zijn kans gaan en haalde hij bij zijn team ook nog de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss en de Londense projectontwikkelaar Jonathan Goldstein, die Tottenham ook al probeerde te kopen. Samen zouden ze meer dan 20 miljard euro bezitten, meer dan genoeg dus om Chelsea over te nemen. Het is trouwens ook aan Wyss dat Abramovitsj al een eerste keer duidelijk maakte dat hij van de Londense club af wou. De Rus bood de club namelijk in februari aan bij de Zwitser, zo vertelde Wyss zelf in een interview met dagblad Blick.Voor Raine Group kunnen zij wel eens de gedroomde nieuwe eigenaars van Chelsea zijn. Ze hebben namelijk het geld, kunnen een ploeg succesvol maken en zijn geliefd bij de fans omwille van hun engagement voor de club en liefdadigheidswerk.Beruchte familieDe vierde en laatse naam en tevens ook een van de topfavorieten is de Ricketts-familie. Zij hebben hun fortuin te danken aan pater familias Joe die steenrijk werd door Ameritrade, een onlineplatform voor beurszaken en investeringen. De familie heeft, net als de andere kandidaten, ook al in Amerika een club gekocht met de Chicago Cubs, een ploeg uit de MLB. En nu willen ze dus ook het Europese voetbal veroveren.De personen achter de aankoop van Chelsea zijn Tom en Laura Ricketts, twee van zijn vier kinderen. Tom is al voorzitter van de Cubs en wou eerder al Milan en, jawel, Tottenham overnemen en was ook een tijdje mede-eigenaar van Derby County. Zij voeren een team aan met ook nog Ken Griffin, een hedgefondsbeheerder met een geschat vermogen van 20 miljard euro. Hij koopt alles wat hij wil en kijkt zeker niet op een miljoentje meer of minder.Bij dit consortium kan Raine Group zowat alle vakjes aanduiden: het is schatrijk, heeft al ervaring in de sportwereld, kan een verliesmakende club terug naar de top brengen en heeft overal zijn connecties - broer Pete Ricketts is bijvoorbeeld ook gouverneur van Nebraska. En ook de fans hebben ze al proberen te paaien met een achtstappenplan. Daarin stelt de familie onder meer dat het het stadion wil behouden, zowel de mannen- als de vrouwenploeg aan de Europese top wil houden en dat het nooit zal willen deelnemen aan een Super League.Maar de fans zijn allerminst opgezet met de Ricketts en dat heeft de familie te danken aan de papa. Joe Ricketts kwam in 2019 nog erg slecht in het nieuws nadat enkele oude mails van hem de pers bereikten. Daarin vertelde hij expliciet dat hij moslims als de vijand ziet en dat de islam geen religie is, maar een cult. De kinderen van Joe probeerden zijn naam nog te zuiveren, maar het kwaad was al lang geschied. Toen de Chelseafans van het schandaal hoorden, wilden ze hem dan ook onder geen beding als hun nieuwe eigenaar. 'No to the Ricketts', klonk het vorige week nog voor het stadion bij de erg diverse supporters. En ook binnen de spelersgroep zullen Hakim Ziyech en co niet springen voor de komst van de Amerikaanse familie.Twee grote problemenBij de verkoop van Chelsea duiken, tot slot, ook nog twee grote problemen op die de nieuwe eigenaar misschien niet graag zal zien. Ten eerste heb je het feit dat Chelsea al jaren geen winstgevende club (meer) is. Abramovitsj pompte de laatste 19 jaar al 1,8 miljard euro in de club, in de laatste tien jaar werd er bovendien in geen enkele Engelse club zoveel geld gestoken als in Chelsea. De grootste bron van inkomsten is namelijk de verkoop van spelers, dus dan kan het een paar jaar eens wat minder zijn en kom je tot een recordverlies van 174 miljoen vorig seizoen. Een serieuze taak dus voor de nieuwe bazen.Komt daar ook nog bij dat Stamford Bridge dringen gerenoveerd en liefst zelfs uitgebreid moet worden. Abramovitsj probeerde dat al jaren, maar het project is met een geschatte kost van 2 miljard euro enorm duur en de omliggende inwoners hebben steeds roet in het eten van de Rus gegooid. Een stadion op een andere plek bouwen is bovendien nog moeilijker, want Abramovitsj is geen eigenaar van Stamford Bridge. Dat is Chelsea Pitch Owners, een non-profitorganisatie waarin leden en ex-spelers als John Terry en Jimmy Floyd Hasselbaink zetelen. Zij bezitten trouwens ook de naam Chelsea, dus als de club echt wil verhuizen, dan zal dat onder een andere naam moeten. Het beloven dus nog enorm spannende maanden te worden voor Chelsea.