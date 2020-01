Vanavond/woensdagavond begint in Saudi-Arabië een vernieuwde Spaanse supercup met vier in plaats van twee teams. Wat zijn de voor- en nadelen van het nieuwe format?

1. Meer geld, maar niet gelijk verdeeld

...

1. Meer geld, maar niet gelijk verdeeldEen supercup organiseren in een ander land om daar commercieel profijt uit te halen, Spanje is niet het enige land dat dat al probeerde. Frankrijk en Italië doen dat al enkele jaren, respectievelijk in China en Saudi-Arabië. Het is ook heel verleidelijk voor de verschillende competities om naar de woestijn te trekken. De Saudi's gooien letterlijk met het geld. Voor dit Spaanse event zal de prijzenpot namelijk zo'n 42 miljoen euro bedragen. De teams die sneuvelen in de halve finales van het minitoernooi krijgen elk 8,9 miljoen euro. De finalisten krijgen elk 12 miljoen. Daarbovenop is er ook nog 10 miljoen euro voor de Spaanse bond om de supercup naar Saudi-Arabië te brengen. En dat is enkel prijzengeld. De vier clubs krijgen ook nog eens tv-gelden voor het toernooi, maar die zijn niet gelijk verdeeld. Zo krijgen Real Madrid en Barcelona elk 6,8 miljoen euro terwijl Valencia, nochtans de bekerwinnaar, maar 2,5 miljoen ontvangt. Daar konden Los Che niet mee lachen en prompt dienden ze een klacht in bij de Spaanse voetbalbond (RFEF). Die werd echter meteen aan de kant geschoven. Bondsvoorzitter Luis Rubiales kwam in november met een uitleg. 'Als Barcelona en Real Madrid niet meededen, had Valencia zelfs nooit 2,5 miljoen euro kunnen krijgen', begon Rubiales. 'Bovendien had ik een gesprek met Valenciavoorzitter Anil Murthy die zelfs akkoord ging met lagere tv-rechten, zo'n 1,5 miljoen euro. Ik vind het dan ook heel vreemd dat uitgerekend Valencia komt klagen.'2. Attractiever met meer teamsMeer teams, meer topmatchen. Dat moet zowat de leuze zijn van het nieuwe format. Vroeger was de supercup een dubbele wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen. Nu is het een toernooi met vier teams, namelijk de bekerwinnaar en verliezend bekerfinalist en de kampioen en vicekampioen. Twee topwedstrijden meer dus dit toernooi met al in de halve finale Real Madrid-Valencia (vanavond 20u) en Barcelona - Atlético Madrid (donderdagavond 20u). De finale op zondag zou dus zomaar een nieuwe clásico kunnen worden of misschien wel een Madrileense derby. 3. Midden in seizoen en geen interesse van fansVoor de gewone voetbalfan moet het dus een echt voetbalfeest worden, voor de Spaanse fans is het absoluut niet aantrekkelijk genoeg. Zij zagen die matchen natuurlijk veel liever in eigen land doorgaan en een reisje maken naar Saudi-Arabië lijken de supporters van de vier ploegen niet te zien zitten. Atlético maakte bekend dat het maar 50 tickets kon verkopen en stelde de andere nu gratis ter beschikking van de fans. Bij Valencia is het zelfs nog erger met maar 30 verkochte stuks. Hopelijk gaan de topmatchen niet in lege stadions afgewerkt worden. Voor de clubs is het commercieel dan wel een hit, organisatorisch is dat heel wat minder met het toernooi midden in het seizoen in plaats van aan het begin ervan. De Spaanse competitie heeft wel rekening gehouden met het nieuwe format. Dit weekend zal er niet gespeeld worden in de Primera División. In plaats daarvan staat de Spaanse beker op het programma. Een match die de vier Supercopateams tijdens de week zullen moeten inhalen. Een nog drukkere agenda voor de toppers dus. 4.Ontevredenheid over gastlandSaudi-Arabië wist de Spaanse voetbalbond met geld te overhalen om naar de woestijn te trekken. Daar slaagde het eerder ook al in met onder meer het boksen (Anthony Joshua tegen Andy Ruiz Jr), tennis (Diriyah Cup) en voetbal (met de Italiaanse supercup). Dat net Saudi-Arabië werd uitgekozen valt niet in goede aarde in Spanje. Het land wordt vooral bekritiseerd omdat het mensen- en vrouwenrechten niet al te nauw neemt. Bondsvoorzitter Luis Rubiales bleef wel achter de keuze staan. 'Er zijn voedsel-, economische en sociale problemen, maar daar kunnen we geen verandering in brengen. Er zijn nu eenmaal landen waar geboren zijn als man of vrouw andere gevolgen heeft. We kunnen de situatie wel veranderen als we hen gelijkheid laten zien. Dat vroegen ze ons ook. Dit wordt de supercup van de gelijkheid.'In Spanje zal de supercup enkel te volgen zijn via betaalzenders. De openbare omroep TVE, die de voorbije edities wel uitzond, diende geen bod in. De zender gaat niet akkoord met de huidige politiek in Saudi-Arabië. In november dacht Rubiales dat het nog wel zou veranderen. 'TVE zal haar kar wel keren, want ze hebben een contract met ons dat ze moeten respecteren. Bovendien zonden ze wel een race-event uit dat ook in Saudi-Arabië werd gehouden.' Maar uiteindelijk bleef de openbare omroep bij haar standpunt. In België zijn de wedstrijden niet te volgen op tv.