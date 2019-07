De vloek van de FIFA-cover

Gert Segers Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

Eden Hazard staat model voor de cover van FIFA20, maar opgelet, want er heerst een vloek over die cover waar Hazard zelf ook al mee te maken had.

De oudste van de Hazard-broers prijkt voor de tweede maal op de FIFA-cover. © belgaimage