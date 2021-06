De dag na de prachtige zege tegen Portugal staat de focus bij de Belgen alweer op de volgende wedstrijd. Vrijdag om 21 uur nemen ze het in München op tegen Italië. Voor deze vijf spelers moeten de Rode Duivels op hun hoede zijn.

Federico Chiesa

De 23-jarige vleugelaanvaller van Juventus heeft op dit EK al veel geduld moeten uitoefenen. Op de bank voor Domenico Berardi, die de voorkeur krijgt op rechts, kon hij zich in de achtste finale tegen Oostenrijk opnieuw laten zien. Zijn goal en sterke prestatie zouden de balans met Berardi wel eens in zijn voordeel kunnen doen omslaan. Naast de bevrijdende openingsgoal was Chiesa een gesel voor de Oostenrijkse verdediging. Berardi, daarentegen, speelde opnieuw een erg bleke wedstrijd.

Chiesa kwam vorig seizoen naar Turijn en speelde daar meteen erg sterk. Over alle competities heen scoorde de Italiaan 15 keer en gaf hij 11 assists in 46 wedstrijden. Op dit EK kwam hij al in alle wedstrijden aan minuten, maar enkel tegen Wales in de derde groepswedstrijd kwam hij aan de aftrap. In 28 interlands maakte hij al 2 goals.

De beloften van de Rode Duivels zullen zich Chiesa nog wel herinneren. De zoon van legende Enrico Chiesa speelde tegen de Belgen op het EK U21 in 2019. Toen scoorde hij in de 1-3-zege. Het was meteen zijn laatste optreden voor de Italiaanse beloften.

Ciro Immobile

Chiesa moet voor dreiging zorgen en een man dribbelen, de goals moeten echter voornamelijk van Ciro Immobile komen. De aanvaller van Lazio is op zijn 31ste dé spits van Italië. Op dit EK scoorde hij ook al twee keer, maar zijn prestatie tegen Oostenrijk was, net zoals vele anderen bij de Azzurri, niet meteen denderend.

Immobile speelde al voor veel clubs. Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Dortmund en Sevilla waren zijn tussenstations alvorens hij in 2016 bij Lazio terechtkwam. Daar is hij de ster en scoorde hij ieder seizoen al minstens 15 keer. Het seizoen 2019/20 was het beste uit zijn carrière. Toen liet hij de netten maar liefst 36 keer trillen in de Serie A, genoeg voor de Europese Gouden Schoen als topschutter van Europa. Daarmee deed hij beter dan Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo, bijvoorbeeld. En ook dit jaar was hij weer goed voor 25 treffers over alle competities heen. Daarbij zat ook eentje tegen Club Brugge in de Champions League.

Leonardo Spinazzola

Als linksachter, linkerwingback én linksbuiten tegelijk is Leonardo Spinazzola misschien wel al dé speler van Italië op dit EK. Verdedigend staat hij zijn mannetje en voorin zorgt hij met passes en voorzetten continu voor dreiging. Die linkerflank is al twee weken lang zijn speeltuin. Met zijn rushes is hij een van de sleutels van bondscoach Roberto Mancini voor het frivole spel van de Azzurri in de groepsfase. Verkijk u vooral niet op het feit dat hij nog maar één assist achter zijn naam heeft op dit EK.

Spinazzola beleeft op zijn 28ste zijn echte doorbraak. Als jeugdspeler van Juventus kon hij zich echter nooit in het eerste team van de Oude Dame spelen. Steeds werd hij aan een andere club uitgeleend, maar overtuigen deed hij nergens. Uiteindelijk belandde de linksachter in 2019 bij AS Roma. Daar was hij tot dusver degelijk, maar nooit zo goed als nu bij de Italiaanse nationale ploeg. Spinazzola lam leggen wordt een van de grote uitdagingen voor Thomas Meunier en co.

Manuel Locatelli

Waar Spinazzola dé speler van de Italianen op dit EK is, daar is Manuel Locatelli misschien wel de revelatie van de ploeg. De van opleiding verdedigende middenvelder zette zijn eerste stappen in de voetbalwereld bij het grote AC Milan, maar ene Lucas Biglia hield hem daar op de bank. Locatelli wou wedstrijden spelen en koos dan bewust voor een stap terug bij Sassuolo. Daar toonde hij zich echt aan de Italiaanse voetbalkijkers waardoor hij uiteindelijk mee mocht naar dit EK.

Bij de Italianen zaten ze voor het toernooi wel nog met de handen in de haren. Marco Verratti was uitgevallen bij PSG en leek het EK te moeten missen. Een drama voor de Azzurri, want wie moest hem gaan vervangen? In de eerste wedstrijd tegen Turkije was er evenwel niets te merken van de afwezigheid van Verratti. Locatelli was onverzettelijk op diens plek. En hij ging gewoon verder op zijn elan, want tegen Zwitserland scoorde hij zelfs twee keer.

Nu is het grote debat in Italië: wie moet er spelen tegen de Belgen, Verratti of Locatelli? Het betekent dat de jonge middenvelder van Sassuolo zich opwierp als een van de grote mannen van Italië. Sassuolo zal hem volgend seizoen niet meer terug op het oefencomplex moeten verwachten, zo lijkt.

Nicolò Barella

'De beste Italiaanse speler van het moment', kopte de Gazzetta dello Sport enkele maanden geleden over Nicolò Barella, naast Romelu Lukaku dé man die Inter naar de titel leidde. Onverzettelijk op het middenveld, hard in de duels en met het gezicht altijd naar voren is de middenvelder van Inter ook bij de Italiaanse nationale ploeg de verbinding tussen verdediging en aanval. Dat doet hij op verschillende manier. Hij is balvast, dribbelvaardig, heeft een goed schot en kan een man met een splijtende pass alleen voor doel zetten.

Geboren en getogen op Sardinië, heeft Barella ook veel gemeen met Radja Nainggolan. Hij kende zijn doorbraak bij Cagliari, speelt op dezelfde plek als de Ninja en houdt evenveel van tackelen. De ex-Rode Duivel noemde hem zelfs al een betere versie van zichzelf. Dat zegt genoeg.

Federico ChiesaDe 23-jarige vleugelaanvaller van Juventus heeft op dit EK al veel geduld moeten uitoefenen. Op de bank voor Domenico Berardi, die de voorkeur krijgt op rechts, kon hij zich in de achtste finale tegen Oostenrijk opnieuw laten zien. Zijn goal en sterke prestatie zouden de balans met Berardi wel eens in zijn voordeel kunnen doen omslaan. Naast de bevrijdende openingsgoal was Chiesa een gesel voor de Oostenrijkse verdediging. Berardi, daarentegen, speelde opnieuw een erg bleke wedstrijd.Chiesa kwam vorig seizoen naar Turijn en speelde daar meteen erg sterk. Over alle competities heen scoorde de Italiaan 15 keer en gaf hij 11 assists in 46 wedstrijden. Op dit EK kwam hij al in alle wedstrijden aan minuten, maar enkel tegen Wales in de derde groepswedstrijd kwam hij aan de aftrap. In 28 interlands maakte hij al 2 goals. De beloften van de Rode Duivels zullen zich Chiesa nog wel herinneren. De zoon van legende Enrico Chiesa speelde tegen de Belgen op het EK U21 in 2019. Toen scoorde hij in de 1-3-zege. Het was meteen zijn laatste optreden voor de Italiaanse beloften. Ciro ImmobileChiesa moet voor dreiging zorgen en een man dribbelen, de goals moeten echter voornamelijk van Ciro Immobile komen. De aanvaller van Lazio is op zijn 31ste dé spits van Italië. Op dit EK scoorde hij ook al twee keer, maar zijn prestatie tegen Oostenrijk was, net zoals vele anderen bij de Azzurri, niet meteen denderend. Immobile speelde al voor veel clubs. Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Dortmund en Sevilla waren zijn tussenstations alvorens hij in 2016 bij Lazio terechtkwam. Daar is hij de ster en scoorde hij ieder seizoen al minstens 15 keer. Het seizoen 2019/20 was het beste uit zijn carrière. Toen liet hij de netten maar liefst 36 keer trillen in de Serie A, genoeg voor de Europese Gouden Schoen als topschutter van Europa. Daarmee deed hij beter dan Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo, bijvoorbeeld. En ook dit jaar was hij weer goed voor 25 treffers over alle competities heen. Daarbij zat ook eentje tegen Club Brugge in de Champions League. Leonardo SpinazzolaAls linksachter, linkerwingback én linksbuiten tegelijk is Leonardo Spinazzola misschien wel al dé speler van Italië op dit EK. Verdedigend staat hij zijn mannetje en voorin zorgt hij met passes en voorzetten continu voor dreiging. Die linkerflank is al twee weken lang zijn speeltuin. Met zijn rushes is hij een van de sleutels van bondscoach Roberto Mancini voor het frivole spel van de Azzurri in de groepsfase. Verkijk u vooral niet op het feit dat hij nog maar één assist achter zijn naam heeft op dit EK.Spinazzola beleeft op zijn 28ste zijn echte doorbraak. Als jeugdspeler van Juventus kon hij zich echter nooit in het eerste team van de Oude Dame spelen. Steeds werd hij aan een andere club uitgeleend, maar overtuigen deed hij nergens. Uiteindelijk belandde de linksachter in 2019 bij AS Roma. Daar was hij tot dusver degelijk, maar nooit zo goed als nu bij de Italiaanse nationale ploeg. Spinazzola lam leggen wordt een van de grote uitdagingen voor Thomas Meunier en co.Manuel LocatelliWaar Spinazzola dé speler van de Italianen op dit EK is, daar is Manuel Locatelli misschien wel de revelatie van de ploeg. De van opleiding verdedigende middenvelder zette zijn eerste stappen in de voetbalwereld bij het grote AC Milan, maar ene Lucas Biglia hield hem daar op de bank. Locatelli wou wedstrijden spelen en koos dan bewust voor een stap terug bij Sassuolo. Daar toonde hij zich echt aan de Italiaanse voetbalkijkers waardoor hij uiteindelijk mee mocht naar dit EK.Bij de Italianen zaten ze voor het toernooi wel nog met de handen in de haren. Marco Verratti was uitgevallen bij PSG en leek het EK te moeten missen. Een drama voor de Azzurri, want wie moest hem gaan vervangen? In de eerste wedstrijd tegen Turkije was er evenwel niets te merken van de afwezigheid van Verratti. Locatelli was onverzettelijk op diens plek. En hij ging gewoon verder op zijn elan, want tegen Zwitserland scoorde hij zelfs twee keer. Nu is het grote debat in Italië: wie moet er spelen tegen de Belgen, Verratti of Locatelli? Het betekent dat de jonge middenvelder van Sassuolo zich opwierp als een van de grote mannen van Italië. Sassuolo zal hem volgend seizoen niet meer terug op het oefencomplex moeten verwachten, zo lijkt. Nicolò Barella'De beste Italiaanse speler van het moment', kopte de Gazzetta dello Sport enkele maanden geleden over Nicolò Barella, naast Romelu Lukaku dé man die Inter naar de titel leidde. Onverzettelijk op het middenveld, hard in de duels en met het gezicht altijd naar voren is de middenvelder van Inter ook bij de Italiaanse nationale ploeg de verbinding tussen verdediging en aanval. Dat doet hij op verschillende manier. Hij is balvast, dribbelvaardig, heeft een goed schot en kan een man met een splijtende pass alleen voor doel zetten. Geboren en getogen op Sardinië, heeft Barella ook veel gemeen met Radja Nainggolan. Hij kende zijn doorbraak bij Cagliari, speelt op dezelfde plek als de Ninja en houdt evenveel van tackelen. De ex-Rode Duivel noemde hem zelfs al een betere versie van zichzelf. Dat zegt genoeg.