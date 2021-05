Het is officieel: Zinédine Zidane verlaat Real Madrid. Drie vragen aan Steve Van Herpe, die de Spaanse competitie volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

1. Eén jaar voor het einde van zijn contract gaat Zinédine Zidane weg bij Real Madrid. Een verrassing?

...

1. Eén jaar voor het einde van zijn contract gaat Zinédine Zidane weg bij Real Madrid. Een verrassing?Steve Van Herpe: 'Nee, niet echt. Zidane liet de laatste weken al doorschemeren op persconferenties dat hij aan stoppen dacht. Het is dan ook een heel zwaar en afmattend seizoen geweest. Zowat elke week vielen er bij Real Madrid wel een of meerdere spelers geblesseerd uit. Elke keer weer moest Zidane een oplossing uitdokteren, vertrouwen naar zijn spelers uitstralen en de kritische vragen van de pers pareren. Dat heeft ongetwijfeld ook aan hem gevreten.''Voor het geld of het prestige hoeft Zidane dit niet meer te doen. Hij zegt dat ook vaak zelf: als hij geen plezier heeft in zijn job, hoeft het niet meer. Misschien heeft dat ook meegespeeld.'2. Wat betekent zijn vertrek voor de Belgen bij Real Madrid.Van Herpe: 'Voor Thibaut Courtois is dit geen ramp. Hij heeft het afgelopen seizoen een onaantastbare status gekregen bij Real. Niet voor niets wordt hij 'El Muro' genoemd.''Voor Eden Hazard is dit een ander paar mouwen. Zidane was diegene die hem naar Madrid gehaald heeft en die altijd een beschermende hand boven zijn hoofd gehouden heeft. De vraag is nu maar hoe de nieuwe coach tegenover onze landgenoot staat.'3. Wie wordt de nieuwe trainer?Van Herpe: 'Moeilijk te zeggen. Er circuleren een paar namen. De Italianen Massimiliano Allegri en Antonio Conte worden genoemd. Conte was ook al in de running toen Julen Lopetegui ontslagen werd in het najaar van 2018. Het heette toen dat de Italiaan tijdens de onderhandelingen te veeleisend was. En ik denk niet dat Conte iemand is die water bij de wijn doet.''De Duitse media maken gewag van Joachim Löw, maar volgens mij maakt Raúl González Blanco veel kans. Net als Zidane is hij een Realmonument, ligt hij goed bij de supporters en zou hij gepromoveerd worden vanuit Real Madrid Castilla. Voorzitter Florentino Pérez, die de kleedkamer flink gaat uitmesten, wil nu eindelijk de kaart van de jonge spelers trekken. Raúl is ook in dat opzicht de geknipte kandidaat.'