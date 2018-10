De vreemdste clublogo's ter wereld

Bohemians Praag 1905

Een kangoeroe in het logo van een Tsjechische club? Gekker moet het niet worden. En toch. Toen AFK Vrsovice, opgericht en genoemd naar een voorstad van Praag, in 1927 op voetbaltournee door Australië trok, besloten enkele bestuursleden om de clubnaam in het beter bekkende AFK Bohemians te veranderen.

De twee maanden durende rondreis, met 19 wedstrijden op de agenda, werd een succes voor de club uit Bohemen, die zelfs in de drie confrontaties met de nationale ploeg ongeslagen bleven. De Australische fans vergaapten zich aan de technische hoogstandjes van de Europeanen, die tijdens de afsluitende receptie van de gouverneur van Queensland twee levende kangoeroes cadeau kregen.

De twee dieren werden aan de Praagse zoo geschonken, maar de kangoeroe werd in het logo vereeuwigd en de nieuwe naam - varianten op Bohemians - én bijnaam (Klokani, Tsjechisch voor kangoeroe) gekoesterd. De sportieve successen waren schaars - één kampioenschap in Tsjechoslowakije (1983) -, maar de club stond wel aan de wieg van de carrière van de legendarische Antonin Panenka, die er 15 jaar in het eerste elftal speelde en tot op vandaag voorzitter is.

UC Sampdoria

Het ziet eruit als een schnauzer die een pijp rookt, maar dat heeft wellicht met de gebrekkige tekenvaardigheden van de ontwerper te maken. De figuur moet een zeeman voorstellen, een verwijzing naar de roots van de club die in Genua - de op één na grootste havenstad van Italië - liggen. Baciccia: de ruige visser uit Ligurië met typische muts, haar in de wind en onafscheidelijke pijp. In de jaren negentig stuitte het logo op heftig verzet van anti-rookactivisten, maar Unione Calcio Sampdoria hield het been stijf.

De clubnaam vindt zijn oorsprong in de fusie (1946) van Sampierdarenese (rood-zwart) en Andrea Doria (wit-blauw), waarvan ook de kleuren in het embleem prominent aanwezig zijn. De zeeman werd voor het eerst gebruikt in 1971, waardoor het Saint George's Cross (rood op wit, zoals in de vlag van de stad en... Engeland) definitief van het logo verdween. Een rokende zeeman in plaats van de patroonheilige van Engeland, daar viel iets voor te zeggen.

Standard de Liège

Toen Royal Standard Club Liège in 1952 nog maar eens zijn naam wijzigde (Royal Standard Club Liégeois), hoorde daar volgens Roger Petit een nieuw logo bij. De machtige secretaris-generaal liet zich inspireren door de echtgenote van Luc Varenne (pseudoniem van Alphonse Tetaert), de legendarische radiojournalist van de RTBF én supporter van de Rouches. Varenne was getrouwd met Liliane Stanton, een Engelse die in Hoeilaart woonde en die op Petit een enorme indruk maakte. Of beter: haar broche met lauwerkans, waarop de sierlijke S en L in elkaar verweven waren.