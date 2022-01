Arsenal is opgestaan uit de dood. Eind augustus stond het nog op een degradatieplek, maar ondertussen knokte het zich zowaar naar een positie met een Champions Leagueticket.

Na enkele jaren beginnen de leerlingen van Guardiola bijna gelijktijdig te tonen wat ze in hun mars hebben. Nadat Kompany een tijdje geleden nog moest vrezen voor z'n job, heeft hij Anderlecht getransformeerd in een doelpuntenmachine die meedoet voor de titel. Over het Kanaal zit er ook zo'n adept van de Spaanse grootmeester in de vorm van Mikel Arteta. Ook hij lijkt Arsenal ineens volledig naar zijn hand te hebben gezet. Met een voorlopig vierde plek, met bijbehorend CL-ticket, doet de Spanjaard wat niemand voor mogelijk achtte aan het begin van het seizoen.

Eind augustus zat Arsenal diep in de problemen. Drie wedstrijden waren er gepasseerd en de Gunners hadden nog geen enkel punt gepakt en waren zelfs nog niet eens aan scoren toegekomen. Vooral de pijnlijke 5-0-nederlaag tegen Manchester City hakte er stevig in. Uit alle hoeken regende het kritiek op club en coach. Symbolisch was de kreet van een supporter in zijn auto. De jongeman moest niets meer hebben van Arteta en was in alle staten. 'Arteta, get out! Je weet niet wat je doet, je bent het noorden kwijt!'

At least one Arsenal fan speaks very highly of Arteta pic.twitter.com/NhFMXi4FXo — Project Football (@ProjectFootball) August 22, 2021

Een paar dagen later was er dan toch die verlossende eerste treffer. Zowaar in een degradatieduel met Norwich scoorde Pierre-Emmerick Aubameyang de winnende 1-0. En vier maanden later is Arsenal helemaal terug op het rechte pad. Het team van Arteta verloor voor de laatste keer op 7 december waarna vijf wedstrijden werden gewonnen, waaronder een 5-0-zege tegen Norwich. Met 19 goals in die winstreeks lijken de ballen er ineens zonder moeite in te vliegen.

Een hecht team

Opvallend: Arsenal begon aan die zegetocht toen kapitein Aubameyang uit de ploeg verdween. De 32-jarige spits kwam te laat op training en werd prompt de kapiteinsband ontnomen. Sindsdien speelde hij zelfs geen enkele minuut meer en is hij niet meer welkom op training. Voor Arsenal lijkt de hele zaak echter verlossend te werken. Het team neemt nu de rol van doelpuntenmaker over.

Maar dat is niet het enige. Arteta kiest ook steeds meer voor een vaste basisopstelling, net zoals Kompany bij Anderlecht ook steeds vaker doet. Dezelfde elf op het veld brengen, het zorgt voor stabiliteit en een houvast voor de spelers. Door de tactische aanpassingen floreren vooraan Alexandre Lacazette en youngsters Gabriel Martinelli en Bukayo Saka en achterin beginnen de (dure) transfers ook hun beste vorm te laten zien. Zo werd keeper Aaron Ramsdale eerst nog uitgelachen door analisten en supporters, maar houdt hij nu Arsenal recht in de moeilijkste momenten. En dan heb je ook nog de grootste aankoop van de zomer met Ben White die de patron van de verdediging wordt. Dé revelatie is echter ex-STVV-speler Takehiro Tomiyasu die niet meer weg te denken is uit de ploeg.

Ex-STVV-speler Takehiro Tomiyasu is dé revelatie bij Arsenal. © GETTY

Waar is Sambi Lokonga?

Op het middenveld is echter geen plek meer voor Albert Sambi Lokonga. Het is al geleden van eind november dat het jeugdproduct van Anderlecht in de basis stond en in de zeven wedstrijden daarna verzamelde hij slechts negen minuten. Arteta lijkt namelijk steeds terug te grijpen naar hetzelfde trio met Granit Xhaka, Thomas Partey en Martin Odegaard. Vooral die laatste is de laatste tijd in goeie doen. De Noor was in de voorbije zes wedstrijden betrokken bij evenveel doelpunten.

En komt het niet van de startende namen, dan heeft Arteta ook een bank die zich maar al te graag wil laten zien. Talent Emile Smith Rowe scoorde zo al vier keer in de laatste vier wedstrijden als invaller. Dat is meteen ook een record voor Arsenal.

Kan Arsenal hoger mikken dan die vierde plek in de Premier League? Dat wordt moeilijk, want tegen de drie titelkandidaten kon het dit seizoen nog geen punten pakken. In totaal moest het al 11 doelpunten incasseren en deed het zelf nog geen enkele keer de netten trillen. Maar daar kan snel verandering in komen, want zaterdagmiddag staat Arteta tegenover zijn ex-leraar Guardiola. Kan Arsenal ook de groten nu beginnen uitdagen?

