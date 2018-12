De wederopstanding van Oranje? 'De puzzelstukjes vallen in elkaar'

In tegenstelling tot de Rode Duivels plaatste Nederland zich in extremis wél voor de Final Four van de Nations League, in een groep met de laatste twee wereldkampioenen Frankrijk en Duitsland. De wederopstanding van Oranje? 'Deze gouden generatie zal op de komende toernooien weer een titelkandidaat worden,' voorspelt Aad de Mos.