Jaar na jaar slaagt RB Leipzig er in belangrijke pionnen succesvol te vervangen. Lukt dat deze zomer opnieuw, met de transfer van Upamecano en een nakend vertrek van succescoach Julian Nagelsmann?

Op 19 mei wordt RB Leipzig twaalf jaar oud. In 2009 startte de nieuwe club op het vijfde niveau van het Duitse voetbal. Aan een sneltempo werkte het zich op doorheen de regionale en de lagere nationale reeksen tot uiteindelijk de Bundesliga in 2016. Die snelle opgang heeft het mede te danken aan zijn eigenaar en hoofdsponsor Red Bull, waardoor het een van de meest gehate clubs van het land is. Sponsornamen mogen volgens de DFB-statuten niet in ploegnamen worden opgenomen, waardoor het officieel RasenBallsport (grasbalsport) Leipzig heet.Hoewel het vele romantici frustreert, is het sportieve model van het Red Bullconsortium geniaal. 'We zoeken getalenteerde, hongerige spelers en zullen nooit dure zogezegde sterren halen. Wij willen de sterren van morgen ontwikkelen', legde RB Leipzigdirecteur Markus Krösche uit aan BBC. Het nadeel van dat systeem is dat er jaarlijks actoren naar andere topclubs vertrekken en er een constante productielijn of inkomende opvolging nodig is om het hoge niveau aan te houden.Het bedrijf heeft wereldwijd een gigantisch scoutingsnetwerk uitgebouwd en heeft twee Oostenrijkse clubs, een Braziliaanse, een Amerikaanse en een Duitse ploeg en bracht via zijn voormalige Ghanese club het Afrikaanse voetbal uitstekend in kaart. Zo ontginnen de scouts 's werelds beste talenten die binnen de energieke Red Bullstijl passen én bieden ze - in tegenstelling tot City Football Group - een realistisch pad naar de Europese top.Offensieve zorgenRB Salzburg en RB Leipzig zijn de twee grootste clubs van de voetbalgroep. Sinds 2012 trokken al 17 spelers van Oostenrijk naar Duitsland. In 2014 kocht Leipzig Massimo Bruno nog van RSC Anderlecht en stalde het hem in Salzburg zodat hij voldoende zou ontwikkelen tegen het moment dat zijn moederclub in de Bundesliga zou spelen en het hem daar kan gebruiken. Dat pakte niet uit zoals gehoopt, maar het is wel illustratief voor de werking.Die samenwerking is ook niet onvoorwaardelijk. Leipzig hoopte in januari 2020 allicht supertalent Erling Haaland bij zijn zusterclub weg te halen voor amper 20 miljoen euro, maar de speler en zijn makelaar Mino Raiola verkozen Borussia Dortmund. Daar zou hij direct in de basis staan, terwijl hij bij de Rotenbullen nog een half seizoen concurrentie van Timo Werner zou hebben. Uiteindelijk kwam de Zuid-Koreaanse Hee-Chan Hwang over van Salzburg, maar die leek het hogere niveau niet aan te kunnen. Leipzig huurde ook Justin Kluivert van AS Roma, maar de flankspeler kon de rol van tweede spits onvoldoende goed invullen. Ex-KAA Gentspeler Alexander Sörloth werd gekocht van Crystal Palace, maar de spits is dan toch niet de beoogde targetspits om met Yussuf Poulsen te roteren en is niet op zijn best met het gezicht naar doel en heeft de loopacties niet die Werner net zo kenmerkten. Vorig seizoen scoorde de ploeg 81 keer, wat het met 55 doelpunten dit seizoen niet zal te evenaren en mede aantoont dat er wat stokt.Achterin vernieuwenOm zijn voormalige topspits met een jaar vertraging op te volgen zou Leipzig wederom bij de Oostenrijkse zus kijken: Patson Daka, een Zambiaanse spits met 31 doelpunten en 10 assists tot nu toe dit seizoen, zou een van de hoofddoelwitten zijn. Ook Brian Brobbey werd al transfervrij opgepikt bij Ajax. Defensief draait de club een vergelijkbaar of zelfs beter seizoen. Het is wel in die linie dat er volgend seizoen een hele boel lijkt te veranderen.Dayot Upamecano werd via een afkoopclausule van 42,5 miljoen euro losgeweekt door Bayern München. Zijn Franse landgenoot Ibrahim Konaté wordt al twee seizoenen geteisterd door blessures, maar toonde in zijn eerste jaar in Duitsland zijn talent en wordt door velen op puur defensieve kwaliteiten beter ingeschat dan Upa. "Hij is ongelofelijk sterk en speelt agressief, maar vooral beredeneerd. Met zijn snelheid en lange benen kan hij zowel in grote als kleine ruimtes verdedigen,' beschreef voetbalanalysewebsite Breaking The Lines hem.Die heeft een afkoopclausule van zo'n 35 miljoen euro en volgens Britse media zou een overstap naar Liverpool in de zomer de volgende stap moeten worden. Naar goede gewoonte liepen Krösche & co voor op de feiten. Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) en Mohamed Simakan (Straatsburg) zijn twee veelbelovende centrale verdedigers die al tijdens het seizoen werden vastgelegd, maar het is afwachten of zij een aanpassingsseizoen aan de Red Bullstijl nodig hebben of het niveau direct aankunnen.Naast het veldOok naast het veld lijken er grote veranderingen op til te staan deze zomer. Volgens BILDen Kicker zou ook Julian Nagelsmann, een van de meest gegeerde coaches ter wereld, dicht bij een persoonlijk akkoord staan met Bayern München. Dat is nog buiten zijn huidige club gerekend die minstens 25 miljoen euro zou willen voor de toptrainer, wat het huidige transferrecord voor een trainer (Andre Villas-Boas, Chelsea) zou verpulveren. Het 33-jarige wonderkind der hoofdcoaches heeft nog een contract tot 2023 zonder afkoopsom. Eén van de favorieten om zijn zitje over te nemen is Jesse Marsch, een kind van de Red Bullschool. De Amerikaan coachte New York Red Bulls van 2015 tot 2018, assisteerde Ralf Rangnick in Leipzig voor een seizoen en werkt nu zijn eerste seizoen als hoofdcoach van Salzburg succesvol af. Bij het topbedrijf van Red Bull T1 worden lijkt de meest logische stap.Mocht dit trainerscarrousel plaatsvinden, zou het eveneens het laatste wapenfeit van sportief directeur Markus Krösche kunnen zijn. Die zou volgens Kicker de club verlaten en kan de overstap maken naar Eintracht Frankfurt, waar Fredi Bobic aan het einde van dit seizoen de deuren achter zich toetrekt. Tot nu toe bewees RasenBallsport Leipzig al dat het een uitstekende opvolgingspolitiek heeft, wat deze zomer wederom zal moeten blijken.