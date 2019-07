De Portugese wonderboy João Félix (19) wordt het nieuwe speerpunt van Atlético Madrid. Wat maakt hem zo bijzonder? Sport/Voetbalmagazine laat enkele getuigen aan het woord.

João Félix werd opgeleid bij FC Porto, dat hem in zijn PJE-project steekt. PJE staat voor Potencial Jogador de Elite. Een speler met mogelijkheden. Uit elke jeugdcategorie mogen slechts de drie, vier besten dat programma volgen. Ze krijgen extra trainingen, fysiek, maar ook technisch.

De bedoeling is een nieuwe generatie Portovoetballers te creëren, op jonge leeftijd naar de club gehaald, om ze daar te trainen binnen een aanvallend spelconcept. Andre Silva, Ruben Neves, Diogo Dalot, Queirós, Leite, Bruno Costa en.. Antwerpspeler Ivo Rodrigues maakten er deel van uit.

Misleiden als geen ander

Een van de trainers in dat project is de Nederlander Pepijn Lijnders, nu bij Liverpool. Lijnders, vanuit de Engelse havenstad: "Tijdens de vier jaar dat ik met hem werkte ontdekte ik dat João een techniek had die hem onderscheidde van de anderen. Hij viel altijd op tijdens tornooien, zowel nationaal als internationaal.

Een van zijn topkwaliteiten was het veinzen van een beweging, hij kon een tegenstander misleiden als geen ander. Hij was dun, maar vond altijd oplossingen. João was zeer creatief, soms een pas, soms een dribbel, dan weer een schot. Intelligent ook, hij zag hoe hij ruimte voor zichzelf kon maken, of een lijn kon breken."

Naar de concurrentie

Maar toch, ondanks alles, blijft João de indruk hebben dat Porto niet voldoende in hem gelooft. Reden: het laatmature, het gebrek aan fysiek, zijn achterstand tegenover de anderen. Te weinig speelminuten dwingen hem bij de U16 tot een keuze. Nieuwe lucht.

Benfica ontvangt hem met open armen. Hij verhuist naar Seixal, de opleidingscampus van de ploeg uit Lissabon. Pas begin vorig seizoen ruilt hij dat voor een eigen appartement in de stad. De ploegmaats, vroeger tegenstanders, ontvangen hem met open armen.

Diogo David, ex-ploegmaat: "Hij deed speciale dingen op training. Nu, er zijn wel meer spelers die dat kunnen. Het probleem is vaak dat ze dat talent moeilijk kunnen omzetten in iets ten dienste van de ploeg. Félix kon dat wel, dankzij zijn talent gingen wij allemaal beter voetballen. Daaruit blijkt hoe goed hij is. Hij is sterk in de kleine ruimte, zijn startsnelheid is groot en zijn bewegingen zijn vaak onvoorspelbaar. Een zeer groot talent."

