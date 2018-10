De zaak-Ronaldo: waarom zijn slachtoffer na negen jaar plots wél spreekt

Daar zijn drie redenen voor, zo staat in het volledige verhaal dat Sport/Voetbalmagazine deze week publiceert.

Ten eerste. Ze heeft een nieuwe advocaat, die ervaren en onverschrokken is. Hij beoordeelt het zwijgcontract als onwettig en klaagt Ronaldo aan in naam van Kathryn Mayorga. Daarbij baseert hij zich op een document van 27 pagina's, dat voor de voetballer ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Daarin wordt geschetst hoe Ronaldo die nacht beleefd heeft. 'Ze heeft meermaals neen en stop gezegd', zo wordt de voetballer erin geciteerd.

Ten tweede. De wereld ziet er tegenwoordig anders uit voor vrouwen die ermee naar buiten komen dat ze het slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een jaar geleden werd de aanklacht bekend tegen de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. Decennialang zou hij vrouwen lastiggevallen en verkracht hebben. Weinstein ontkent.

Na het uitbreken van dat schandaal moedigde actrice Alyssa Milano vrouwen aan om op Twitter de hashtag #MeToo te gebruiken als ze soortgelijke dingen hadden meegemaakt.

Tienduizenden gaven gehoor aan die oproep. Sindsdien is het maatschappelijke klimaat veranderd en is het voor politici, juristen of tooghangers moeilijker geworden om seksueel geweld tegen vrouwen onder de mat te vegen - zeker wanneer de vermoedelijke daders over geld, roem en macht beschikken.

De #MeToo-beweging heeft veel slachtoffers moed en zelfbewustzijn gegeven. Ook Kathryn Mayorga voelt zich erdoor gesterkt, zegt ze.

Ten derde. Ze ziet het als haar enige kans om te weten te komen of nog andere vrouwen zo door Ronaldo behandeld zijn. 'Die vraag heeft me nooit losgelaten', zegt ze.