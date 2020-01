José Mourinho wordt bij de Spurs geconfronteerd met zeldzaam veel blessureleed.

Zaterdag om 18.30 uur krijgen ze in Londen het bezoek van competitieleider Liverpool. De meer dan 62.000 toeschouwers zullen aanvaller Harry Kane (26) door een hamstringletsel niet kunnen bewonderen. De goalgetter is out tot april.

Tijdens het teleurstellende 2-2-gelijkspel in Norwich zat de 45-voudig Engels international aan zijn 200e optreden op het hoogste niveau en was hij goed voor zijn 136e treffer in de Premier League. Een stevig gemiddelde, waarmee hij enkel andere scoremachines als Alan Shearer (145) en Sergio Agüero (138) moet laten voorgaan.

Geen daverend succes

Alleen is het dat niet wat de Portugees José Mourinho momenteel bezighoudt. De start van de manager, sinds 20 november binnengehaald als vervanger voor Mauricio Pochettino, bij de Spurs is nog geen daverend succes.

The Special One, die tegenwoordig vaker wordt neergezet als The Humble One, zag de afgelopen wedstrijden dat de grote zwakte van zijn ploeg meermaals werd blootgelegd. Bij afwezigheid van doelman Hugo Lloris (33), die begin november een elleboogoperatie onderging, toonde de Argentijnse doublure Paulo Gazzaniga (27) zich zeker niet even betrouwbaar.

Tegenvaller

De al flink gevulde ziekenboeg (Ben Davies, Harry Winks, Danny Rose en Tanguy Ndombélé) kreeg met de Franse middenvelder Moussa Sissoko (30) een nieuwe klant. Want hij werd geopereerd aan de rechterknie en zal zeker tot begin april niet inzetbaar zijn voor de club uit Londen. Een tegenvaller voor de Spurs en Mourinho, die een belangrijke rol had voor Sissoko in zijn spelsysteem.

Het rapport van de Portugese manager na elf duels, inclusief twee nederlagen in de Champions League: 19 op 33, maar daarbij slechts 1 clean sheet en in totaal naast 23 eigen goals al achttien tegendoelpunten.

Normaal gezien staat Mourinho bekend om zijn verdedigende organisatie, maar daar knelt het schoentje dus nog.

