PSG heeft op de transfermarkt nog eens uitgehaald. Met grote namen, bedoelen we dan, want het haalde drie van de vier nieuwe namen transfervrij binnen. Hét doel is nog meer dan ooit om de Champions League winnen, maar ook Kylian Mbappé te overtuigen van een langer verblijf in Parijs.

Met corona in het achterhoofd kijken alle topclubs uit naar 'gratis' spelers. Voetballers die transfervrij op de markt komen en waar ze dus enkel nog het torenhoge salaris voor moeten betalen. Real Madrid haalde zo David Alaba binnen, Barcelona overtuigde Sergio Agüero en Memphis Depay. Maar de meester van de koopjes deze zomer is nu al PSG. De club uit de Franse hoofdstad haalde met Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Gianluigi Donnarumma drie spelers op de transfervrije markt. Het haalde zo absolute toppers, of eentje in wording met Donnarumma, zonder ook maar een cent te moeten betalen aan concurrenten Liverpool en Real Madrid. Enkel voor Achraf Hakimi moesten de Qatari even doorduwen. Zo werd 60 miljoen overgeschreven op de bankrekening van Inter.De vier namen werden binnengehaald met hét absolute doel voor ogen: de Champions League. De Qatarese eigenaars van PSG vierden dit jaar hun tiende verjaardag bij de club en volgend jaar staat hét sportjaar van Qatar op de planning met het WK in het najaar. Wat mooi zou het zijn mocht PSG daar eerder op het jaar ook de Champions Leaguetroffee aan toevoegen. Bovendien moet opnieuw de Franse titel gewonnen worden na het 'debacle' van vorig seizoen toen Lille met de hoofdprijs ging lopen. De druk was al groot in de lichtstad, ze is alleen nog maar groter geworden. Het geduld is op bij de eigenaars.Is de transferzomer van PSG al voorbij? Moeilijk te zeggen met de Franse vicekampioen. Zo zouden de Parijzenaars nog bezig zijn met Paul Pogba, die niet zou misstaan in het Franse sterrenensemble, en supertalent Eduardo Camavinga. Alleen lijkt die laatste niet meteen naar PSG te trekken, aangezien zijn club Rennes hem liever aan een buitenlandse club wil verkopen. En dan is er nog de droom: Lionel Messi. Maar ook hij lijkt niet naar Parijs te trekken, de Argentijn zou eerstdaags namelijk een nieuw contract tekenen bij Barcelona.Meer dan vroeger lijkt PSG nu specifieke profielen binnen te halen om het geheel van de ploeg te verbeteren. En dat is vooral op vraag van Kylian Mbappé die het voorbije seizoen wat geklaagd zou hebben over het niveau van zijn collega's. Volgens het Franse loopwonder zou er te veel druk liggen op de aanvallers, met hem, Neymar en Angel Di María. Van het middenveld en de verdediging komt te weinig aanvoer, zou de kritiek van Mbappé zijn.Daar wou PSG dus op inspelen met Hakimi - de man die het probleem op de rechterflank moet oplossen - Wijnaldum - eindelijk eens een aanvallend ingestelde middenvelder - en in mindere mate Sergio Ramos en Donnarumma, één van de negen keepers momenteel in de Parijse kern.Naast de Champions League winnen, is het ook een doel om Mbappé langer bij de club te houden. De 22-jarige Fransman zou namelijk al hebben aangegeven dat hij zijn contract, dat volgende zomer afloopt, niet wil verlengen. Al meerdere keren kwam het bestuur met een voorstel, maar het kwam telkens van een kale reis terug. Mbappé gaf telkens aan te willen 'reflecteren' over zijn toekomst. Die ligt volgens verschillende bronnen bij Real Madrid, zijn grote droom. De grootste trofeeën winnen en in de voetsporen treden van zijn grote idool Cristiano Ronaldo, dat is zijn doel momenteel.Een nieuw contract is echter nog mogelijk, maar het wordt erg moeilijk. Mbappé zou een nieuwe verbintenis wel zien zitten als er een clausule in neergepend wordt waardoor hij bij interesse van andere clubs - lees: Real Madrid - mag vertrekken voor een schappelijke prijs. Maar dat wordt complex, want dergelijke clausules zijn niet toegestaan door de Franse Liga.Met de nieuwe namen wilde PSG zijn goudhaantje overtuigen om te blijven, maar het lijkt voorlopig nog geen verbetering te brengen. Mbappé heeft deze week via zijn management laten weten dat het op een laatste aanbieding van zijn club hoopt, eentje waardoor hij dichter in de salarisorde van Neymar (37 miljoen euro per jaar) - die wél verlengde tot 2025 - zou komen. Maar PSG heeft laten weten niet boven zijn huidige salaris te willen gaan (25 miljoen per jaar).Kan PSG Mbappé alsnog overtuigen met een aantal nieuwe namen én een CL-zege of trekt de Franse wereldkampioen volgend seizoen gewoonweg gratis naar Madrid? De komende weken en maanden zullen het uitwijzen.