Wie moet Vincent Kompany opvolgen bij de Rode Duivels? In afwachting van talenten als Vanheusden, Bornauw en Kana, vult Dedryck Boyata tot eenieders voldoening de rol van centrale verdediger in.

Hij is al 29 en al een decennium lang, sinds oktober 2010, A-international. Nog gelanceerd door Georges Leekens in de befaamde 4-4 tegen Oostenrijk. De echte start van zijn carrière als Rode Duivel kwam er echter pas in de aanloop naar het WK in Rusland. Omdat Vincent Kompany meer en meer afwezig was als Rode Duivel, puzzelde Roberto Martínez zich in die periode naar een oplossing. Hij kwam, na diverse tests, uit bij Dedryck Boyata.

Top in Schotland

Op dat moment een risico, herinnert Martínez zich vandaag. De kwaliteiten waren er - gestalte, snelheid, duelkracht, en een inspeelpas - maar bij Celtic, op dat moment werkgever van Boyata, speelde hij niet alle wedstrijden. Het ging voor de Brusselaar een beetje op en neer in Schotland, waar hij in 2015 terecht kwam na zijn jaren bij Manchester City, dat hem twee keer uitleende (Bolton en Twente), maar waar hij nooit kon doorbreken.

Het eerste seizoen in Glasgow was top: 26 matchen, 25 keer basis, boven de 2100 speelminuten. De jaren erna brachten bevestiging: altijd uitstekend als hij werd ingezet, maar wel blessuregevoelig: dijblessure, hamstrings, knieprobleem, vaak miste hij een serie wedstrijden. Maar in de aanloop naar het WK in Rusland was hij wel top en toen bleek dat Kompany de start van het tornooi niet zou halen, werd hij de man achterin. Boyata deed het goed tegen Panama, Tunesië en Engeland en hielp de Belgen mee door de groepsfase. Daarna, in de knock-outfase, was het aan Vinnie, de natuurlijke leider. De man die hij na het tornooi ook weer zou opvolgen in het hart van de verdediging.

Naar Berlijn

Vorige zomer, na opnieuw een jaar met redelijk wat blessures - weer hamstring én knie - waardoor hij heel wat kwalificatiewedstrijden voor EURO 2020 en nagenoeg drie vierde van de wedstrijden tussen november en juni met Celtic miste, verhuisde Boyata naar Berlin. Naar Hertha. Het was, ook voor Martínez, uitkijken naar hoe de Brusselaar dat zou verteren.

Uitstekend, moet worden gezegd. Hij miste vorige zomer nog de start van de Bundesliga met een dijletsel, maar blijkbaar gaan ze in Duitsland musculair verstandiger met hem om. We zien in de stats nog een hamstringprobleem opduiken, vlak voor de lockdown in maart. Maar daarvoor was hij de hele tijd fit, en na de herstart ook weer. Boyata miste na de hervatting op 16 mei slechts 1 wedstrijd.

Balans van een eerste Duitse seizoen: 28 competitiewedstrijden en in totaal 2.436 speelminuten in de competitie bij een ploeg die uiteindelijk als tiende zou eindigen. Voor de 29-jarige verdediger op competitieniveau een jaarrecord, alleen in 2015/16 en 2017/18 (de twee jaren in de aanloop naar een tornooi) zat hij op dat niveau. Toen stond hij respectievelijk 2.194 en 2.376 minuten in de competitie tussen de lijnen.

Uitvoetballen was uitstekend, meer dan 90 procent van zijn passes kwamen aan. Offensief was het ook goed, vier doelpunten en 1 assist. Maar voor een verdediger gelden statistieken achterin en die waren goed: van de 34 tackles die hij uitvoerde, resulteerden er volgens de statistieken nadien 20 in balbezit voor zijn ploeg. Ongeveer de helft van de keren dat iemand hem wilde dribbelen, veroverde Boyata de bal. Drie vierde van de schoten van zijn rechtstreekse tegenstander wist hij af te blokken.

Conclusie voor Martínez: Boyata heeft de transitie van de Schotse Premiership naar de Bundesliga goed verteerd. Hij is er in de ogen van de bondscoach een van de sterkste verdedigers. In afwachting van het rijper worden van Bornauw of Vanheusden of wie weet een positieswitch van Denayer of Dendoncker (nu eerder de buitenste verdedigers in een verdediging met drie) is Boyata straks op het EK weer een van de kandidaten voor het hart van de defensie van de Rode Duivels.

