Dedryck Boyata (28) gaat volgend seizoen aan de slag in de Bundesliga. De verdediger, die Celtic verlaat, zette zijn handtekening onder een contract bij Hertha Berlijn. Dat heeft de Duitse club zondag bekendgemaakt.

De Rode Duivel was einde contract bij Celtic, dat zich begin mei voor de vijftigste keer tot Schots kampioen kroonde. In 2015 kwam Boyata bij Celtic terecht. Met de club uit Glasgow pakte hij vier opeenvolgende landstitels, won hij twee Schotse bekers en veroverde hij drie keer de Schotse League Cup. In mei werd Boyata opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Schotse hoogste klasse. De verdediger, die met een knieblessure buiten strijd is, speelde dit seizoen 32 wedstrijden voor Celtic.

'We volgen Dedryck al een tijdje, we zijn helemaal overtuigd van zijn kwaliteiten', verklaart manager Michael Preetz. 'We zijn er zeker van dat hij een versterking is voor onze verdediging.'

'Ik ben blij dat de overgang naar Hertha BSC gelukt is', laat Boyata optekenen. 'De club is ambitieus en ik sta achter de doelstellingen. Ik was ook onder de indruk van de plannen van Michael Preetz. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en wil met de club wat bereiken.'

Boyata begon zijn carrière bij FC Brussels en trok in 2006 als jeugdspeler naar Manchester City. Bij de Citizens maakte hij in januari 2010 zijn debuut in de hoofdmacht, maar een echte doorbraak bleef uit. Het seizoen daarop werd hij uitgeleend aan Bolton Wanderers, nog een jaar later stalde City hem in de Nederlandse Eredivisie bij FC Twente. In 2015 volgde de definitieve overstap naar Celtic. Voor de Rode Duivels verzamelde hij al 16 caps.

Hertha Berlijn eindigde op de elfde plaats in de Bundesliga. Ante Covic is de nieuwe coach voor komend seizoen. De Kroaat is de opvolger van de Hongaar Pal Dardai.