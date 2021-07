Denemarken staat in de halve finales van het EK voetbal. De Denen klopten zaterdag in Bakoe, in een duel tussen twee EK-revelaties, Tsjechië met 1-2. Goals van Thomas Delaney (5.) en Kasper Dolberg (42.) bezegelden het lot van de Tsjechen. Een tegentreffer van Patrik Schick (49.) volstond niet.

De partij kon niet beter beginnen voor de Denen. Al na vijf minuten werd Delaney helemaal vrijgelaten op een hoekschop en de middenvelder van Borussia Dortmund kopte raak, 0-1. Snel na de openingstreffer was ook Damsgaard gevaarlijk. De aangeslagen Tsjechen hadden geen vat op wingbacks Stryger Larsen en Maehle.

Halverwege de eerste helft kwam Tsjechië dan toch beter in het duel. Holes profiteerde bijna van een slechte uittrap van Schmeichel en Soucek kopte naast. Denemarken bleef echter controle behouden en in het slot van de tweede helft verdubbelde Dolberg de Deense voorsprong. De spits van Nice rondde een weergaloze assist van Joakim Maehle (ex-Genk) af. De linkerwingback van de Denen zwiepte de bal rechts voor doel, Dolberg tikte eenvoudig binnen.

Tegentreffer

De Tsjechen kwamen met hernieuwde moed - en met Club Brugge-spits Michael Krmencik als invaller - uit de kleedkamer en hun enthousiasme loonde meteen. Schick volleyde een voorzet van Coufal tegen de netten, 1-2. Voor Patrik Schick was het zijn vijfde treffer dit toernooi. Hij komt zo in de topschuttersstand naast Cristiano Ronaldo aan de leiding.

Patrik Schick (midden) viert zijn goal voor Tsjechië © Reuters

De Tsjechen bleven veel goede wil tonen, maar ook Denemarken was opnieuw gevaarlijk. Invaller Poulsen dreigde tot twee keer toe, maar Vaclik stond telkens paraat. Ook Maehle testte de Tsjechische doelman nog eens. In het slot speelden de Tsjechen alles of niets, maar verder dan een vluchtschot van Barak (naast) kwamen ze niet meer. Het bleef 1-2. Het is voor Denemarken, dat in de groepsfase nog met 1-2 verloor van de Rode Duivels, de vierde keer dat het zich plaatst voor de halve finales van een EK. In 1992 pakten de destijds in extremis opgeroepen Denen de Europese titel, in 1964 en 1984 sneuvelden ze in de halve eindstrijd.

In de halve finales komen ze tegen de winnaar van Engeland-Oekraïne.

De Denen zetten met de partij tegen Tsjechië hun winstserie verder nadat dit toernooi op de slechtst mogelijke manier was begonnen, met het dramatisch uitvallen van sterspeler Christian Eriksen, die tijdens de (later verloren) partij tegen Finland moest gereanimeerd worden.

