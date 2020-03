De nieuwe Deense coach krijgt maar een jaar om het team naar z'n hand te zetten vooraleer het EK begint.

Het had zijn laatste klus moeten worden, dit Europees Kampioenschap over heel Europa. Maar daarnaast zou de eindronde een mooie climax geweest zijn van een sterk parcours met het team van onder meer Kasper Schmeichel (Leicester City), aanvoerder Simon Kjaer (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea) en Christian Eriksen (Inter). Sinds het aantreden als bondscoach van de Noor Age Hareide in maart 2016 haalden de Denen het eindtoernooi van het WK in 2018. Daarin werd Danish Dynamite in de 1/8 finales (3-2 na strafschoppen, 1-1 na 120 minuten) uitgeschakeld door de latere finalist Kroatië. Voor het komende EK plaatste Denemarken zich via een tweede plaats in groep D, na Zwitserland, maar voor Ierland, Georgië en Gibraltar. Opvallend is dat de Denen nu al aan een reeks zitten van 34 wedstrijden zonder nederlaag. Maar dé kroon op het werk zal dus ontbreken nu het EK, door het coronavirus, uitgesteld is tot volgend jaar. De overeenkomst van Hareide loopt af op 31 juli 2020. Gezien zijn gevorderde leeftijd (66) ziet de ex-verdediger het niet zitten om nog een jaar langer in dienst te blijven. Nochtans was de vraag gesteld door de Deense voetbalbond, maar Hareide bedankte voor het aanbod. 'Helaas zal Age het team niet meer leiden op het uitgestelde EK. Wij vinden dit jammer, want we hadden gehoopt dat hij nog een zomer zou doorgaan', luidde het officiële perscommuniqué. Opvolger Kasper Hjulmand (47, ooit in beeld bij Anderlecht) moet dus vroeger dan voorzien aan de slag. De oud-verdediger, in het verleden bijzonder succesvol was in eigen land bij FC Nordsjaelland, krijgt in de EK-poule B met Rusland, België en Finland alvast stevige tegenstanders voorgeschoteld voor zijn ingangsexamen.