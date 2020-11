Jess Thorup wordt de nieuwe trainer van FC Kopenhagen, althans volgens de Deense tabloid B.T. Dat zou betekenen dat hij al na vijf weken vertrekt bij KRC Genk. De Limburgse club heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Volgens B.T. is de deal helemaal rond en zou Thorup maandag al voorgesteld worden.

FC Kopenhagen betaalt, zo klinkt het, de opstapclausule in het contract van Thorup bij Genk, die tussen de vier en vijf miljoen kronen bedraagt (tussen de 530.000 en 670.000 euro).

Als het nieuws door de clubs bevestigd wordt, dan wordt Thorup bij FC Kopenhagen de vervanger van de begin oktober ontslagen Stale Solbakken.

KRC Genk bevestigt voorlopig alleen de interesse in Thorup. 'KRC Genk is vanmiddag om 12.30 uur op de hoogte gebracht van de interesse van FC Kopenhagen in de onmiddellijke overname van onze coach Jess Thorup', zo klinkt het in de korte mededeling. 'Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met Jess en zijn entourage om hierover een duidelijk standpunt te kunnen innemen. Voorlopig onthoudt de club zich van verdere commentaar.'

Ongeslagen

Het bericht is opvallend, omdat de 50-jarige Thorup nog maar iets meer dan een maand bij Racing Genk aan de slag is, na zijn ontslag bij AA Gent.

In de vijf wedstrijden onder zijn hoede zijn de Limburgers nog ongeslagen. Thorup startte er met draws tegen Oostende en Waasland-Beveren, gevolgd door drie zeges op rij tegen Charleroi, Gent en Eupen. Daardoor zijn de Genkenaars intussen opgeklommen naar de vijfde plaats in de stand.

