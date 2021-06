De Deense voetbalfans zullen donderdag in de tiende minuut van de EK-wedstrijd in Kopenhagen tegen de Rode Duivels een steunbetuiging brengen aan Christian Eriksen. Ze hebben via de sociale media opgeroepen om een minuut lang te klappen voor de nummer 10 van de nationale ploeg.

Naar omstandigheden gaat het goed met de 29-jarige middenvelder, die dinsdagochtend een boodschap de wereld in stuurde. 'Ik ben in orde, gezien de omstandigheden. Ik moet nog wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me goed. Nu ga ik de jongens van het Deense team de komende wedstrijden aanmoedigen. Speel voor heel Denemarken', schreef Eriksen bij een foto waarop hij in het ziekenhuisbed een duim opsteekt.

Het duel met de Rode Duivels begint om 18 uur en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. De Deense selectie kreeg dinsdag bezoek van kroonprins Frederik, die de spelers moed kwam inpraten. Het incident met Eriksen heeft de voetballers enorm aangegrepen.

