Denayer houdt met Lyon Messi en co af, ook brilscore in Liverpool

Na een studieronde van zo'n tien minuten, waarin de bezoekers de bal monopoliseerden, kon Mohamed Salah een voorzet met een uitgestoken been en twee verdedigers in zijn nek beroeren in de gevarenzone, maar onvoldoende om doelman Manuel Neuer te bedreigen. Aan de overkant deed Joel Matip een gevaarlijke voorzet tegen zijn doelman Alisson caprioleren, die even later iets te laconiek bleef voor de aanstormende Duitse spitsen en een ziekenhuisbal afleverde op Matip. Kingsley Coman kon het geklungel niet afstraffen. In de 23e minuut kreeg Bayern de bal niet weg achterin na een aanval van Liverpool, waarna Alexander-Arnold het hoofd van Salah vond. De Egyptische spits kopte echter naast. Op het halfuur werd een poging van Naby Keita afgeblokt, waarna de bal bij een vrijstaande Sadio Mané aan de penaltystip belandde. Die kraakte zijn schot, de bal rolde naast. Vijf minuten voor het rustsignaal miste Matip nog een open kans toen hij verzuimde een grondscherende voorzet in een leeg doel te duwen. Aan de rust had de thuisploeg de meeste kansen verzameld, maar goals vielen er niet.

Ook na de pauze ging Liverpool het gretigst op zoek naar de voorsprong, terwijl de Rekordmeister bleef aanmodderen. De Engelse aanvalslust doofde weliswaar na een goed kwartier uit, waarna ook de wedstrijd in sluimerstand ging. Een kwartier voor het einde mocht Divock Origi de boel weer in gang blazen met een invalbeurt, maar ook hij kon het tij niet keren. Tien minuten later tekende Mané wel nog voor het grootste gevaar na rust toen hij de korte hoek viseerde met een kopbal, maar Neuer had een puike reflex in huis.

Ook geen doelpunten in Lyon

In Lyon, waar Jason Denayer aan de aftrap verscheen voor de Fransen, moest Marc-Andre Ter Stegen een eerste keer aan het werk na zeven minuten op een afstandsschot van Houssem Aouar. Amper vier minuten later ranselde de doelman een geweldige uithaal van Martin Terrier uit zijn winkelhaak. Tien minuten daarna baande Moussa Dembélé zich een weg door de Franse verdediging, tot hij op de uitgekomen doelman Anthony Lopes botste. Met de rust in zicht waagde het Franse wonderkind alweer zijn kans vanop de rand van de zestien, maar zijn pegel zoefde rakelings naast.

Zeven minuten in de tweede helft liet Memphis Depay zich opmerken met een schot, dat een metertje naast het kader vloog. De thuisploeg zette een mak Barça goed vast, met Denayer die Lionel Messi geen centimeter toestond. Iets na het uur vond de Argentijn dan toch eens ruimte voor een schot, maar de hoek was te scherp. In de 72e minuut had Luis Suarez de 0-1 aan de voet op een voorzet van Jordi Alba, maar de Uruguayaan plaatste het leer naast de linkerpaal. In het slot voerden de bezoekers de druk nog op en wisten Messi en co geen blijf met hun frustratie, want het Catalaanse vizier stond slecht afgesteld. Lyon kreunde maar kraakte niet: het bleef 0-0.