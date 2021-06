Denemarken heeft zich zaterdag als eerste team geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. In Amsterdam wonnen de Denen met 4-0 van een inspiratieloos Wales.

De Denen begonnen in de Johan Cruijff Arena met veel balbezit, maar de eerste kans was voor Wales. Gareth Bale rukte na tien minuten op rond de zestien en trapte rakelings naast. Voor Denemarken was het geduldig wachten op een opening. En die kwam er na 27 minuten. Damsgaard bediende Dolberg, de vervanger van de aan de dij geblesseerde Poulsen, en die trapte de bal van net buiten de zestien heerlijk voorbij Wales-doelman Ward, 1-0. De ex-Ajacied wist duidelijk het doel nog staan in het stadion waar hij tussen 2016 en 2019 furore maakte. De Denen hadden vertrouwen getankt en Dolberg kwam voor rust tot twee maal toe dichtbij een tweede treffer.

De spits van Nice was duidelijk de uitblinker bij de Denen en meteen na de pauze was zijn tweede treffer een feit. Een slechte voorzet van Braithwaite werd door invaller Williams in de voeten van de Deense aanvaller getrapt en die twijfelde niet, 2-0. De Denen vonden het nu welletjes geweest, en zakten een beetje terug. Wales kreeg het initiatief, maar deed daar niet al te veel mee. Een poging van Bale ging ruim over. Voor Denemarken zag de ingevallen Jensen zijn voorzet-schot de paal schampen. Bij Wales begon stilaan het besef te rijzen dat hun toernooi afgelopen is. In een scrimmage voor doel misten Andersen (op Ward) en Braithwaite (tegen de paal) nog de kansen op een derde Deense goal.

Die goal kwam er twee minuten voor tijd toch nog. Joakim Maehle, die op links gestart was maar de slotfase volmaakte op de rechterflank, kwam naar binnen en fusilleerde met links Ward, 3-0. De frustraties liepen nu hoog op bij Wales en invaller Wilson ging driest in op doelpuntenmaker Maehle. Een rode kaart was zijn verdiende deel. Diep in de toegevoegde tijd scoorde Denemarken nog een vierde keer. De goal van Braithwaite werd eerst afgekeurd voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR telde hij toch. Eindstand: 4-0.

