Denemarken plaatste zich dinsdagavond als derde land voor de wereldbeker volgend jaar in Qatar en deed dat op indrukwekkende wijze.

Na Duitsland en het gastland mag Denemarken zich als derde ploeg opmaken voor het komende WK in Qatar. Als halvefinalist op het EK in juni is dat misschien geen al te grote verrassing, maar de manier waarop is dat hoegenaamd wel. Acht wedstrijden speelden de Denen, daarvan wonnen ze alle acht, scoorden ze 27 keer en incasseerden ze geen enkele goal. Oké, de tegenstand is niet al te groot in de groep met ook nog Oostenrijk (29), Schotland (45), Israël (80), de Faeröer (114) en Moldavië (180), maar Denemarken is wel het enige Europese land dat een perfect rapport kan voorleggen in deze WK-kwalificatiecampagne.Het bewijst dat die halve finale op het EK, met erg attractief spel, geen gelukstreffer was. Net voor EURO 2020 was het namelijk al aan een aardige reeks bezig met slechts 2 nederlagen in 45 wedstrijden en na de ongelooflijke wedstrijd tegen Engeland in de strijd om een finaleplek, ging het gewoon verder op zijn elan. Geen enkel punt werd nog verspeeld. Bondscoach Kasper Hjulmand heeft het dus allemaal erg op orde in zijn ploeg.Des te opvallender is dat het team die sterke prestaties neerzet zonder zijn absolute ster Christian Eriksen. De middenvelder van Inter is nog altijd niet volkomen hersteld van de hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland en pendelt wat tussen Denemarken en zijn club in Milaan. Hoe het precies met hem gaat, is onduidelijk, maar het lijkt haast uitgesloten dat hij ooit nog in actie komt voor de Nerazzurri, aangezien een pacemaker niet toegelaten is in de Serie A.Om het verlies van Eriksen op te lossen, rekent Hjulmand op zijn volledige team. Het lijkt ook helemaal als een puzzel in elkaar te vallen. Of hij nu een 4-3-3, 4-2-3-1 of 3-4-3 gebruikt, steeds kan de coach het andere team in de problemen brengen en prachtig voetbal op te mat leggen. Grote namen, zoals vroeger met Peter Schmeichel of Michael Laudrup, zitten niet meer in de kern, maar dat hoeft ook niet, zo getuige de 27 goals die gemaakt werden door 17 spelers.Voorin rekent Hjulmand de laatste wedstrijden op het snelle trio Mikkel Damsgaard (dé ontdekking van het EK), Yussuf Poulsen en Andreas Skov Olsen (nog een onbekend talent, maar nu al van goudwaarde voor Denemarken). Daarachter moeten Pierre Höjbjerg en Thomas Delaney voor het evenwicht in het team zorgen. Op de flanken zorgen Joakim Maehle en Daniel Wass voor continue dreiging en centraal achterin leidt Simon Kjaer de verdediging voor keeper Kasper Schmeichel. De perfecte combinatie, zo blijkt.Denemarken kwalificeerde zich niet alleen voor het derde toernooi op rij, ook in de Gouden Balverkiezing heeft het terug een deelnemer. Simon Kjaer werd namelijk een week geleden toegevoegd aan de lijst met 30 kandidaten voor de meest prestigieuze individuele prijs in het voetbal. Zij het meer als erkenning voor zijn moedig optreden na de hartstilstand van Eriksen dan door zijn voetballende kwaliteiten. Hij is de eerste Deen die kans maakt sinds Jon Dahl Tomasson in 2002. De Feyenoorder kreeg toen echter geen enkele stem. Daarvoor was Denemarken wel nog een vaste klant op het gala van de Ballon d'Or, want tussen 1975 en 2002 had het land bijna jaarlijks een speler bij de beste 20 of 25 voetballers ter wereld. Een keer won een Deen zelfs de Gouden Bal met Allan Simonsen in 1977. Kunnen de Denen terugkeren naar die gouden periode, met het Danish Dynamite in de jaren 1980 en de Europese triomftocht in 1992? Antwoord volgend jaar op het WK in Qatar.