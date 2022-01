Fulham is aan een erg sterk seizoen bezig in de Engelse tweede klasse. Naast oude bekende Aleksandar Mitrovic speelt ook Denis Odoi daar terug in de meeste wedstrijden. Eleven Sports ging hem opzoeken.

Je lijkt helemaal terug van weggeweest bij Fulham. Na een rotseizoen in de Premier League vorig jaar kom je nu weer veel aan spelen toe in de Championship.

Dennis Odoi: 'Het is anders gelopen dan het eruit zag aan begin van seizoen. Ik ging niet spelen en zou vertrekken bij Fulham. Maar in de voorlaatste wedstrijd voor het einde van de transfermarkt blesseerde Kenny Tete zich. Ik had dan één wedstrijd, tegen Stoke, om me te bewijzen. Ik heb toen goed gespeeld. Dan beslisten de trainer en de club dat ze geen nieuwe rechtsachter moesten halen.'

Met Fulham sta je aan de leiding en lijken jullie kans te maken op promotie naar de Premier League. Maar in welke van die twee competities speel je eigenlijk het liefst?

Odoi: 'In de Championship. De twee jaren in Premier League waren zwaar. Het eerste jaar heb ik veel gespeeld maar het was vechten tegen degradatie. Dat is niet te onderschatten. Ik speelde veel en nam de verantwoordelijkheid van de resultaten op mij. Dat woog wel veel. Je denkt dan dat je niet goed genoeg bent. Vorig jaar was kut omdat ik niets speelde. Ik heb alleen maar getraind. Je haalt daar geen vreugde uit.'

Jullie zijn wel echt goed bezig in de competitie. In 27 wedstrijden scoorden jullie al 73 keer! Da's bijna drie doelpunten per wedstrijd.

Odoi: 'De filosofie van Scott Parker, onze vorige coach, was gebaseerd op balbezit. Als je de bal recupereert hou je de bal eerst in de ploeg. En wanneer de tegenstander zich aan één kant van het veld groepeert, ligt de ruimte aan de andere kant. En dan speel je de bal naar daar. Bij de nieuwe trainer Silva moeten we na een recuperatie zo snel mogelijk naar naar voren spelen.

'Ik kan moeilijk zeggen dat zijn aanpak slecht is. Het seizoen loopt heel goed. Het is iets anders spelen dan onder Scott Parker. Er zijn verschillende wegen naar Rome. Nu loopt het goed en dus is er geen reden tot klagen.'

Wat gebeurt er na dit seizoen? Je bent nu 33 en jouw contract bij Fulham loopt deze zomer af.

Odoi: 'De club heeft nog een optie van hun kant. Als ik 50 procent speel dan komt er sowieso een jaar bij. Ik wil nog heel lang voetballen. Maar op bepaald moment... Als ik een aanbieding krijg die me op langere termijn een job geeft, stop ik misschien vroeger dan je denkt.'

Bekijk de volledige reportage dit weekendop Eleven Sports tijdens de rust van de internationale wedstrijden.

