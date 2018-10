Dennis Praet dicht bij contractverlenging bij Sampdoria

Na zijn knieblessure die hem de competitiestart kostte, krijgt Dennis Praet volop speelgelegenheid bij het Sampdoria van trainer Marco Giampaolo en de excentrieke voorzitter Massimo Ferrero.

'Een uitzonderlijk personage', omschrijft de 24-jarige Leuvenaar de grote baas. 'Een voorzitter met veel emotie, anders dan de andere voorzitters. Altijd dicht bij ons. Ik ontmoette hem toen ik in Rome was voor mijn medische tests. Toen hij me bij de lunch de spaghetti alla carbonara zag snijden, werd hij erg boos: wat deed ik daar? Ik wist nog niet hoe je spaghetti moet eten. Nu wel.'

De aanpassing aan het Italiaanse voetbal kostte even wat tijd. Zelfs in Italië geldt trainer Giampaolo als één van de betere leermeesters, die voetbal doceert als ware het hogere wiskunde. Hoofdpijn heb je, tot je de formules snapt. 'Een perfecte trainer voor jonge voetballers, hij vormt je tot in de puntjes op tactisch vlak. In het begin had ik het wel moeilijk met wat hij eist. Nu loopt het goed.' Het verschil tussen bondscoach RobertoMartínez die Praet na vier jaar nog eens opriep en zijn clubtrainer? 'Tactisch heel verschillend. Giampaolo wil dat we in alle spelsituaties compact spelen, de bondscoach speelt graag met de linies verder uit mekaar en met diepe ballen.'

Praet heeft het ook over zijn tweede job, zijn kledinglijn 'Dyjcode' die hij met een paar jeugdvrienden runt, over zijn voorliefde voor het voetbal van Barcelona en over zijn grote idolen: 'In de eerste plaats Iniesta, voor Modric en Zidane.'

Met de vijfde plaats die Samp voor de interlandbreak had ligt de ambitie voor de hand: 'Waarom zouden we niet mikken op Europees voetbal?'

Hij wisselt er al eens van positie. Van de tien, waar veel concurrentie is, belandde hij op de rechtshalf in de 4-3-2-1 waarmee de Genuese club vaak aantreedt. Wat ligt hem het best? 'Ik kan op het middenveld een beetje van alles en wil spelen waar ik nodig ben. In het begin hoopte ik op de tien, maar nu amuseer ik me op de flank.'

De geruchten over mogelijke interesse van Juventus vond hij fijn, 'maar ik wil nog wel even bij Sampdoria blijven.' Zijn contract loopt tot 2020, met een opstapclausule van 26 miljoen euro. 'We praten om het te verlengen. De club wil het, en ik ook.'