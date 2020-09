Is Dennis Praet vertrokken voor een sterk seizoen? De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen belooft veel: een plaats in de basis, een assist én een zege voor Leicester City.

Een jaar geleden belandde Dennis Praet bij Leicester City, na drie seizoenen bij Sampdoria. Drie goeie seizoenen, waarin hij altijd in de basis stond, maar door zijn rol op het veld relatief weinig betrokken was bij de doelpuntenproductie van zijn team. Een goal in zijn eerste jaar, eentje in zijn tweede seizoen en twee in zijn derde jaar: voor een offensieve middenvelder die in zijn laatste drie seizoenen bij Anderlecht gemiddeld zes keer scoorde, waren dat opmerkelijk lage cijfers. Ook qua assists was er een verschil: zeven in drie seizoenen Italië, dat is wat hij anders gemiddeld in een Brussels seizoen uit zijn sloffen liet vertrekken. Maar zoals gezegd: een andere positie op het veld was de verklaring.Bij Leicester City, dat bouwde aan een jong elftal na het kampioenensucces, vond Praet Youri Tielemans terug. Zijn (jonger) maatje van weleer, met wie hij bij Anderlecht al een wedstrijd of veertig samen speelde. Leicester hoopte dat er een nieuwe connectie zou komen.Dat was lang niet altijd het geval. Leek Tielemans na een lastige periode bij Monaco als een vis in water te passen bij Leiceister City en amper aanpassing aan het snelle tempo van het Britse voetbal nodig te hebben, dan was het voor Praet andere koek. Een keer starten, een keer invallen, al een keer een hele match op de bank, veel regelmaat zat er niet in. De omstandigheden hielpen ook niet: Leicester City kende een fantastisch najaar, met als hoogtepunt een 0-9 bij Southampton. Brendan Rodgers vond een vaste 4-1-4-1, met Ndidi (ex-KRC Genk) voor de verdediging en de jonge James Maddison (23) naast de even oude Tielemans in het hart van de ploeg. Daar kon Praet zich een tijdje niet tussen wurmen. Maddison deed het goed, bracht creativiteit, stootte ook door naar de kern van de nationale ploeg, terwijl heel Engeland lovend was over Tielemans, die intern ook hoge ogen gooide. Naar Tielemans wordt geluisterd binnen de club, in de spelersraad. Brendan Rodgers noemt hem zelfs toekomstmateriaal als coach...Voor Praet was het wachten op een kans, tot er eentje geblesseerd of geschorst was, of tot Rodgers wisselde van aanpak (een 3-5-2) en er zich wat mogelijkheden openden. Dat gebeurde onder meer in de topper tegen Manchester City. Ndidi was er niet, Praet startte op het middenveld in de rug van twee spitsen. Helaas scoorde City in de 80e minuut de enige treffer.De coronabreak nekte de ambities van Leicester City, dat kans leek te maken op een plaats in de CL. Na de herstart op 20 juni werd slechts twee keer gewonnen. De ploeg kon niet meer dezelfde energie brengen als in het najaar van 2019 en zag met Ricardo een belangrijke figuur wegvallen met een blessure. Praet startte nog een keer, bij Bournemouth, maar werd al aan de rust vervangen. Leicester doofde uit en strandde uiteindelijk op een vijfde plaats. Het verloor ook een belangrijke pion aan Chelsea: linksachter Ben Chilwell.De totale cijfers van zijn eerste seizoen voor Praet: betrokken bij 27 wedstrijden, 12 keer in de basis. Gemiddelde speeltijd per match: 42 minuten. Participatiepercentage over het hele seizoen aan de competitiewedstrijden van Leicester City: 33,2 procent. Eén doelpunt, twee assists. Zestien keer kunnen schieten naar doel, drie keer on target.Dat uitdoven in de laatste maand gekoppeld aan het vertrek van Chilwell inspireerde Rodgers tot het uitwerken van een tactische variant: een 3-4-3. Timothy Castagne kwam er niet toevallig bij, de Ardennees kan op beide flanken uit de voeten, al is hij rechts op zijn best. Om zijn integratie te versnellen, rekent Rodgers op de twee andere Rode Duivels in de kern en op Ndidi, die nog met Castagne samen speelde bij KRC Genk.Niet toevallig ook wordt de naam van Leicester City dezer dagen ook gekoppeld aan Cengiz Under, de winger van Roma, die eerst op uitleenbasis naar de Premier League zou overstappen, om te zien of hij er aardt. Rodgers wil snelheid op de flank om te kunnen variëren in een nieuwe strijd om de Europese plaatsen.Aan het hart van de ploeg is weinig veranderd. Het is voor Praet nog steeds opboksen tegen Maddison, Tielemans en in mindere mate Ndidi, voor veel waarnemers een van de beste verdedigende middenvelders in Engeland. Maar misschien opent zich in een 3-4-3 wel een positie, dicht bij Jamie Vardy, waar ook Maddison het best rendeert.Uit bij West Brom begon de Leuvenaar alvast weer wél in de basis. En met een assist zette Praet Castagne op weg naar een eerste goal in diens debuut. Het was nog een vertekend Leicester City dat met 0-3 ging winnen. De ploeg miste drie jongens (de geschorste Evans, de al sinds maart geblesseerde Ricardo Pereira en Maddison), die straks weer in de basis worden verwacht. Ndidi was voor de gelegenheid centrale verdediger.Als die drie terug zijn, is het uitkijken, ook voor de EK-selectie van Roberto Martínez, waar Rodgers Praet verder een kans geeft. Maar zijn start heeft hij alvast niet gemist.