Dennis Praet: 'Geen spijt dat het niets geworden is met Juventus'

Dennis Praet ondertekende een contractverlenging tot 2021 bij Sampdoria, maar staat ook nog steeds op de radar van Juventus. In Sport/Voetbalmagazine spreekt hij over het leven in de Serie A.

Dennis Praet over...

... zijn evolutie bij Sampdoria:

'Mijn eerste seizoen was zeker niet het beste uit mijn carrière. Ik had tijd nodig om te wennen aan het systeem van de trainer Marco Giampaolo. Na drie jaar werken onder hem zit alles opgeslagen in mijn hoofd. Ik speel bijna op automatische piloot.

'Maar ik merk aan de nieuwkomers dat de tactiek van Giampaolo veel denkwerk vereist. Vooral de verdedigers hebben tijd nodig om de ligna door te hebben. Onze vier verdedigers moeten in elke situatie de linie intact houden. Ze moeten geen rekening houden met een speler die diep gaat, de focus ligt puur op de man in balbezit.

'Een verdediger die vijftig meter oprukt met de bal? Dat ziet Giampaolo liever niet gebeuren. Hij is daar heel extreem in. Sinds ik bij Sampdoria zit, heb ik altijd in een 4-3-2-1 gespeeld en we trainen al drie jaar om het systeem te beheersen...

'Dit is het seizoen van de bevestiging. Ik voel mij basisspeler en ik weet dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Om je een voorbeeld te geven: ik ben na de centrale verdedigers de speler die het meest aan de bal komt - gemiddeld zit ik aan 45 baltoetsen per match. Mijn percentage geslaagde passes ligt ook hoger dan vorig seizoen. Dat wil zeggen dat ik vooruitgang blijf boeken.'

... de dominantie van Juventus:

'Voor de spanning moet je niet in Italië zijn. Toch niet wat de titel betreft. Juve is een speciale ploeg, hoor. Ze geven in de eerst helft vaak de indruk dat er misschien iets te rapen valt. Na negentig minuten staat het toch 3-0... Die spelers kunnen perfect inschatten welk percentage ze moeten halen om te winnen. En ze weten precies wanneer ze moeten prikken. Wie had verwacht dat ze drie keer zouden scoren tegen Atlético Madrid? Niemand. Het is gewoon een straffe ploeg. Ze spelen niet het beste voetbal, ze ondernemen niet de meeste doelpogingen, maar ze weten hoe ze een wedstrijd moeten aanpakken.'

'De kans zat erin dat ik afgelopen zomer naar Juve ging, maar dan moesten alle partijen tevreden zijn. Dat was niet het geval en nu is die hele zaak verleden tijd. Ik heb geen spijt dat het niets is geworden met Juventus. Er is veel interesse en dat is een teken dat ik het goed doe bij Sampdoria. Op termijn wil ik uiteraard naar een grotere club gaan. Ik wil om de zoveel tijd mijn doelen verleggen. Je moet altijd honger hebben naar meer.'

... Italiaanse sensatie en ploegmaat Fabio Quagliarella:

'Op zijn leeftijd de topschutterslijst aanvoeren voor Cristiano Ronaldo en Krzysztof Piatek is een enorme prestatie. Er zullen dagen zijn dat Fabio het even rustig aan doet op training, maar zijn lichaam kan nog volgen. Onbewust houden we ons wel in bij hem. Dat merk ik bij mezelf en bij de andere spelers. Als hij in de buurt van de bal is, zijn we voorzichtiger. Niemand wil hem pijn doen. Fabio heeft zijn karakter en zijn reacties zijn soms onvoorspelbaar... Ik weet nog dat onze Deense verdediger Joachim Andersen de eerste maanden vol doorging in de duels - hij kende Fabio nog niet - en nu zie ik hem veel rustiger verdedigen.'