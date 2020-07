Deportivo La Coruna legt zich niet zomaar neer bij de degradatie naar de Spaanse derde klasse. Deportivo, in 2000 kampioen van Spanje, kondigt juridische stappen aan. De club degradeerde maandagavond op een bizarre manier uit de tweede divisie.

Deportivo La Coruna zou op de laatste speeldag aantreden tegen CF Fuenlabrada, maar die wedstrijd werd op het laatste moment afgelast omdat zes spelers en twee stafleden van de opponent positief hadden getest op het coronavirus. Op basis van het geldende coronaprotocol in Spanje mag een wedstrijd dan niet doorgaan.

De andere duels van de laatste, beslissende speeldag werden wel allemaal gespeeld. 'Dit is de beste oplossing om de gezondheid van de spelers te beschermen en de integriteit van de competitie te behouden', liet La Liga weten.

Omdat twee concurrenten van Deportivo in de strijd tegen degradatie (Albacete en Lugo) een zege boekten, degradeerde de blauw-witte formatie zonder zelf in actie te komen. De clubleiding vindt dat alle wedstrijden op de slotspeeldag op hetzelfde moment gespeeld hadden moeten worden en denkt daarom aan juridische stappen.

De wedstrijd van 'Depor' tegen Fuenlabrada wordt nog wel gespeeld. Zelfs bij een overwinning zou de voormalige Spaanse topclub de degradatie niet meer kunnen ontlopen, omdat de onderlinge resultaten met de 'veilige' nummer 18 van het klassement (Ponferradina) in het nadeel van Deportivo zijn.

Huesca pakte op de slotdag de titel in de Segunda Division, omdat het zelf met 0-1 won bij Sporting Gijon en omdat koploper Cádiz thuis verloor van Albacete (0-1). Huesca en Cádiz waren al zeker van promotie naar de hoogste klasse. Fuenlabrada kan zich nog plaatsen voor de play-offs met de nummers 3 tot en met 6 om één promotieticket. Dat zou dan ten koste gaan van Elche.

