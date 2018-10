Der Spiegel zet bewijslast tegen Ronaldo online na ontkenning van verkrachting

Vorige week schreef het Duitse magazine Der Spiegel dat de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo beschuldigd wordt van verkrachting door de Amerikaanse Kathryn Mayorga. Ronaldo ontkende de aantijgingen toen, volgens hem gebeurde de seks met wederzijdse instemming. Op zijn Instagram Stories schreeuwde hij zijn onschuld uit: 'Nee, nee, nee, nee. Wat ze gezegd hebben? Dat is fakenieuws. Ze willen zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen.'

De Portugees nam de bekende Duitse advocaat Christian Schertz in de arm, die liet weten Der Spiegel te zullen aanklagen. 'We zullen op alle mogelijke manieren compensatie claimen van het medium. Dit is waarschijnlijk een van de grootste schendingen van privacyrechten van de laatste jaren. Het verhaal is ronduit illegaal.'

Als reactie heeft Christoph Winterbach, sportjournalist van Der Spiegel, een reeks van 24 tweets online gezet, waarin hij het hele verhaal reconstrueert, inclusief screenshots van documenten die hij en zijn collega's in handen hebben gekregen en waaruit volgens hen moet blijken dat het verhaal volledig klopt.

This is a thread about the rape allegations vs. @Cristiano: About our research @derSpiegel, about Ronaldo's reaction and a little insight into why the alleged victim Kathryn Mayorga speaks out about the case nine years later. This is the story btw: https://t.co/fwv26PhCSx 1/24 — Christoph Winterbach (@derWinterbach) September 30, 2018

Het verhaal start in 2009. Ronaldo, die afgelopen zomer Real Madrid ruilde voor Juventus zou Kathryn Mayorga toen anaal hebben verkracht in een hotelkamer. Nadien zou hij gezegd hebben dat hij een 'goede vent' is, met uitzondering van 'één procent'. Der Spiegel schrijft dat Ronaldo Mayorga 375.000 dollar, ongeveer 324.000 euro, zou hebben betaald om over die nacht te zwijgen.

Anderhalf jaar geleden berichtte Der Spiegel al over de beschuldigingen van verkrachting aan het adres van Ronaldo, toen op basis van documenten die via Football Leaks het Duitse tijdschrift bereikten. Mayorga wilde, in tegenstelling tot nu, op dat moment niet spreken. Dat ze uiteindelijk wel haar verhaal heeft gedaan, komt volgens Mayorga's advocaat onder meer doordat de hele zaak een traumatische uitwerking op haar heeft gehad.

'We hadden honderden documenten via verschillende bronnen - e-mails, medische- en politiedocumenten - en legden die samen. (...) We hebben geen reden om aan te nemen dat [de documenten waarover we beschikken] niet authentiek zijn', schrijft journalist Winterbach. 'We checken dat bijzonder nauwkeurig voor we iets publiceren. Altijd.'