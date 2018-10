Derby der Lage Landen: 'België zal het spel willen maken en Nederland zal counteren'

Pieter Zwart (25) kreeg sms'jes van verschillende trainers met complimenten over zijn boek 'De val van Oranje'. Het gaat hem vooral om de boodschap: het Nederlands voetbal is in verval geraakt, máár... Er is hoop. Jazeker, knikt Zwart. Hij ziet goede dingen gebeuren. Binnen de jeugdopleidingen komen de kleine partijvormen terug, een van de zaken waar wijlen Cruijff altijd voor streed omdat het de techniek ten goede komt, en met Ronald Koeman heeft Oranje eindelijk een bondscoach in huis die niet vies is van aanpassen: realisme voor opportunisme dus. Want waar vroeger met Arjen Robben en Robin van Persie de sterren voorin liepen, bevinden de (potentiële) topspelers met Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en de piepjonge Matthijs de Ligt zich nu in de verdediging.

'Oranje blijkt nu in staat te zijn in verschillende formaties te spelen en zich aan te passen aan de tegenstander, in plaats van aan het heilig huisje van 4-3-3 vast te houden en vervolgens oeverloos rond te tikken op eigen helft. De 3-0-winst in de oefenwedstrijd tegen Portugal werd behaald vanuit de omschakeling en er wordt nu vanuit de zone verdedigt', aldus Zwart.

Maar naast het positieve beeld dat Oranje na ruim drie jaar treurnis eindelijk laat zien, kunnen ook Ajax en PSV Zwart dit jaar bekoren. 'Bij PSV staan de buitenspelers Hirving Lozano en Steven Bergwijn aan de binnenkant en met Hakim Ziyech en Dusan Tadic heb je ook twee spelers die voortdurend wisselen van positie. Dat lijkt veel meer op modern voetbal en daarmee kun je in de Champions League meer doen dan een slecht figuur slaan.'

En Oranje? Dat is er gewoon bij op het EK van 2020, daarvan is Zwart overtuigd. 'Maar dat is zo georganiseerd dat de helft van Europa daaraan mag meedoen. Dan moet je echt je best doen om het niet te halen.' Ja, Zwart is hoopvol, maar een beetje rebellie blijft zijn stijl. Een verademing in het zo conservatieve voetbal.

Extreem verdedigend België

Op het WK vond hij België een van de leukste ploegen om naar te kijken en Pieter Zwart snapte niets van de kritiek die er voorafgaand aan het toernooi was op bondscoach Roberto Martínez. 'In België werd net gedaan alsof ze met vier verdedigers en met Mousa Dembélé op het middenveld wel even wereldkampioen zouden worden. Met drie verdedigers zou namelijk veel te aanvallend zijn', aldus Zwart. 'Maar dat is maar net hoe je het bekijkt. In balbezit speelde Martínez 3-4-3 en verdedigend stond het 5-4-1: je kunt dat dus net zo goed 'extreem verdedigend' noemen. Martínez liet vooral zien dat hij zich heel goed heeft kunnen aanpassen; zijn systemen en de spelers voor wie hij koos, waren steeds de meest logische. Bij België zijn namelijk twee zaken niet echt aanwezig: de echte vleugelverdedigers en een controleur van topniveau. Axel Witsel heeft het heel goed gedaan, maar speelde in China. Martínez heeft een manier gevonden om het beste uit het team te halen.'

In het oefenduel tussen België en Nederland van 16 oktober verwacht Zwart het omgekeerde te zien van de trend van een decennialang voetbal: 'België zal het spel willen maken en Nederland zal counteren.'

Mayke Wijnen