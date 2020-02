Elke maandag berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: na een knetterende derby tegen AC Milan werpt Inter zich stee meer op als dé favoriet voor de titel.

Wie zondagavond bij de rust in de Derby della Madonnina had moeten antwoorden op de vraag wie na die match dé ongekroonde voetbalkoning van Milaan zou zijn, had daar niet moeten over nadenken: Zlatan Ibrahimovic was het voor de hand liggende antwoord. Alomtegenwoordig was de Zweed voor de rust, bovendien maker van de 2-0. Daarmee was hij niet alleen de oudste doelpuntenmaker (38 jaar en 129 dagen) in de geschiedenis van de Milanese derby sinds het ontstaan van de eengemaakte competitie in 1929, maar ook de man die zondagavond stadsrivaal Inter definitief uitgeteld leek te hebben in de titelstrijd.

Maar de derby die aangekondigd was als het duel van de twee giganten Zlatan en Romelu Lukaku, bood alle ingrediënten van een echt toptreffen: spanning, goals, emotie en een onverwachte ommekeer.

Na de rust krabbelde Inter, mits een donderpreek van Antonio Conte, overeind tegen een Milan dat gaandeweg gas moest terugnemen. Bij de Rossoneri geen plaats overigens voor Alexis Saelemaekers, die na zijn beloftevol debuut in zijn eerste match had aangegeven dat hij niets had begrepen van de tactische richtlijnen die hij net voor zijn invalbeurt had meegekregen. Dat zijn zaken die je beter niet uitspreekt in een land waar tactiek net niet heilig is.

Lukaku, held van Milaan

Uiteindelijk won Inter met 4-2 en was niet Zlatan maar Lukaku dé held van Milaan. Zijn doelpunt in de slotminuut - dat hij zo uitbundig vierde dat het hem een gele kaart opleverde - bekroonde een sterke persoonlijke prestatie en maakte hem net als in de heenmatch samen met de Nederlandse verdediger Stefan de Vrij (die de 3-2 maakte) tot dé man waar het momenteel om draait in de Italiaanse modestad.

Nog meer toonde de zege hoe mentaal sterk de troepen van Conte op dit moment wel zijn. Met dit Inter zal rekening moeten gehouden worden in de titelstrijd, die nu weer helemaal open ligt en die tot het einde zal gevoerd worden tussen drie ploegen: Juventus, dat goeie en minder goeie momenten afwisselt, Inter en het verrassende Lazio, dat op amper één punt van de leiders volgt.

Straf is dat Inter tot de zeventigste minuut de remonte inzette zonder zijn nieuwe sterkhouder Christian Eriksen. Omdat Alexis Sánchez van bij de aftrap in de spits liep, naast Lukaku (Lautaro Martínez zat nog een schorsing uit), startte de Deen op de bank en viel in de laatste 20 minuten in, waarbij hij zich wel meteen toonde.

Bekijk hier de goal van Lukaku in het slot van de wedstrijd.

Meer mogelijkheden voor Conte

Die luxe maakt dat Antonio Conte stilaan keuzes kan maken, terwijl hij tot Nieuwjaar met een beperkte kern de achtervolging op Juve moest aangaan. Vooral het middenveld kreeg extra impulsen dankzij de komst van Eriksen, Victor Moses en Ashley Young. Alleen in doel bleek zondag dat Inter geen alternatief heeft wanneer Samir Handanovic onbeschikbaar is. Na de prestatie van Daniele Padelli (34) tegen Milan raakte bekend dat Inter gaat informeren bij de even oude Emiliano Viviano. Die lag vorig seizoen nog onder contract bij SPAL maar zit sinds dit seizoen zonder club. Het geeft aan hoe razend ambitieus Inter dit seizoen nog is.

De recente aankopen tonen ook dat Inter meer mogelijkheden heeft qua financiën dan zijn buur, die tot 2015-16 nog meer inkomsten had. Sinds de komst van de Chinese eigenaars van Suning in juni 2016 verdubbelden de inkomsten bijna: van 179 miljoen in 2015-16 naar 365 miljoen vandaag. Daartegenover staan de 206 miljoen inkomsten van Milan, dat zich nog altijd in het vizier bevindt van de Financial Fair Play van de UEFA.

Veel tijd om stil te staan bij die status als 'ploeg van de stad' is er niet, met de snelle opeenvolging van topaffiches. Woensdag wacht alweer de volgende opdracht, in de halve finales van de Italiaanse beker tegen het Napoli van Dries Mertens.

Als het die opdracht tot een goed einde brengt, kan Inter nog altijd de dubbel pakken. Dat zou een onwaarschijnlijke prestatie zijn in het eerste seizoen onder Conte. Die op de vraag of de titel nu haalbaar is, antwoordde: 'Het is nog vroeg, maar we mogen op dit moment dromen.'

