Real Madrid staat op het punt een derde Braziliaans toptalent te kopen na Rodrygo Goes en Vinícius Júnior. De 17-jarige Reinier zou nog deze maand overkomen van Flamengo.

De Koninklijke is de laatste jaren serieus aan het inkopen in Brazilië. Twee jaar geleden werd Vinícius Júnior weggeplukt bij Flamengo voor 45 miljoen euro. Een jaartje later kwam daar Rodrygo Goes van Santos bij, ook voor 45 miljoen euro. Bij Club hebben ze al kunnen ervaren waarom beide jonge Brazilianen de toekomst van hun land worden genoemd, want beiden scoorden in het laatste Champions Leagueduel tegen de West-Vlamingen.

Nu komt daar meer dan waarschijnlijk ook Reinier bij. Weer een onbekend talent, althans in Europa, dat meer dan 30 miljoen euro moet kosten. Op 19 januari wordt de Braziliaan 18 jaar en dan mag hij officieel weggaan naar Madrid. Hetzelfde gebeurde ook met Vinícius en Rodrygo die op hun zeventiende al werden vastgelegd en op hun 18 naar de Spaanse hoofdstad trokken.

Niet alleen Madrid was geïnteresseerd in de 'nieuwe Kaká', ook Manchester City, Barcelona, Atlético Madrid, PSG en Ajax waren dat. Alleen wilden de Ajacieden de veel te hoge transferprijs niet ophoesten.

In de Spaanse sportkrant Marca werd Filipe Luis, ex-Atlético Madrid en nu actief bij Flamengo, ondervraagd over het nieuwe Braziliaans toptalent. 'Dat hij pas zeventien is, verbaasde me de eerste keer. Hij ziet op die leeftijd altijd de goede oplossing. Indrukwekkend. Reinier is echt een goede aankoop voor Real en ik wil ze feliciteren.'

De vergelijking met de voormalige Gouden Bal Kaká is niet ver weg volgens de linksachter. 'Kaká speelde ook altijd met zijn hoofd omhoog en was dodelijk in het vijandelijke strafschopgebied. Reinier heeft die kwaliteiten ook en is met de rug naar zijn doel zelfs nóg gevaarlijker dan Kaká. De tijd zal leren of hij hetzelfde niveau kan halen.'

Nochtans speelde de Braziliaanse aanvallende middenvelder niet veel dit seizoen. Zo kwam Reinier maar één keer in actie in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, waarin hij maar 19 minuten speelde en ook in de Braziliaanse competitie kwam hij maar veertien keer in actie, waarvan hij 8 keer in de basis begon. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij twee assists. Flamengo won zowel de competitie als de Copa Libertadores.

Reinier zal deze maand al meteen overkomen naar Madrid en daar de eerste maanden bij Castilla spelen, de jeugdselectie van de Koninklijke. Hijzelf wou nog niet reageren op de speculaties. 'Laten we wachten en daarna pas zien', zei de 17-jarige, die momenteel op het Zuid-Amerikaans pre-olympisch toernooi zit met de Braziliaanse beloften.