Nu Juventus kampioen is in de Serie A, zijn de Europese competities tot een eind gekomen. Welke teams deden het eigenlijk het best na de coronastop? Een overzicht.

Midden maart vielen alle sportcompetities stil door het uitbrekende coronavirus. De Bundesliga was de eerste voetbalcompetitie die midden mei opnieuw begon. Bayern haalde het daar uiteindelijk met de vingers in de neus en behaalde een 8ste titel op rij. Na de Duitse eerste klasse volgden ook de Premier League, La Liga en uiteindelijk de Serie A, die er nog het langst over deed en pas dit weekend ten einde kwam.

Na de coronastop werd er dus uiteindelijk nog ruim tweeënhalve maand gevoetbald in de grootste voetballanden, maar welke clubs waren daarin gemiddeld de beste? Bayern München liet niet alleen de Duitse concurrentie ver achter zich, ook in Europa deed er geen enkel team beter. De troepen van Hansi Flick behaalden het maximum van de punten (27/27).

Op de tweede plaats vinden we Real Madrid terug, de nieuwe kampioen van Spanje. De Koninklijke kon naast Bayern staan, maar in zijn 11 gespeelde wedstrijden, kwam het echter 1 keer tot een gelijkspel (2-2 tegen Leganés).

Een verrassende naam voltooit het podium: AC Milan. De rossoneri spraken voor de coronabreak niet meteen tot de verbeelding en stonden zelfs niet op een Europese plaats, maar de pauze was een zege voor de club. 12 wedstrijden later eindigt het op een zesde plaats en dus een ticket voor de Europa League.

Team PNT/M PTN W D L GD 1. Bayern 3.00 27 9 0 0 21 2. Real Madrid 2.82 31 10 1 0 15 3. AC Milan 2.50 30 9 3 0 23 4. Man. City 2.40 24 8 0 2 30 5. Man. Utd 2.33 21 6 3 0 16 6. Atalanta 2.31 30 9 3 1 14 7. Atlético 2.27 25 7 4 0 14 8. Barcelona 2.18 24 7 3 1 16 9. Inter 2.15 28 8 4 1 20 10. Sevilla 2.09 23 6 5 0 10

