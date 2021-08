In Frankrijk startte de Ligue 1 afgelopen weekend al, maar ook in de andere grote Europese competities gaat straks de bal weer aan het rollen. Met Sport/Voetbalmagazine komt u goed voorbereid aan de aftrap.

Op 11 augustus verschijnt de special van Sport/Voetbalmagazine over alle Europese topcompetities. Alle clubs uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje worden onder de loep genomen. In het lijvig magazine vind je de selecties en technische info van alle clubs uit de hoogste afdelingen. Daarnaast zijn er weetjes over de trainer, portretjes van de smaakmakers én een overzicht van de transfers.

Uit ieder land brengen we ook een grote reportage. In Engeland valt vooral de koopwoede van Manchester United op; in Italië richten we het vizier op nieuwkomer Venezia; we spraken met de vrienden van Thorgan Hazard, een van de Belgen van het Duitse Borussia Dortmund; in Spanje interviewden we de voor Espanyol spelende Landry Dimata; bij onze zuiderburen zetten we de spotlights op PSG-doelman en EK-held Gianluigi Donnarumma en in Nederland belichten we de veelbesproken overstap van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax.

De Europese special van Sport/Voetbalmagazine is 212 pagina's diken ligt in de winkel tot 25 augustus. Haal hem deze week in huis!

