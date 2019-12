De jonge Senegalese middenvelder van Club Brugge wordt in zijn geboortestreek geprezen voor zijn sociaal engagement.

In Lyndiane, een buitenwijk van zijn geboortestad Ziguinchor, is Krépin Diatta (20) momenteel een groot huis aan het bouwen voor zijn familie. Hij steunt er ook het voetbal, met geld en materiaal, en schonk het regionaal ziekenhuis in Ziguinchor zelfs een blanco cheque voor de bouw van een operatiekwartier.

'Hij is zijn roots niet vergeten en denkt ook aan de gezondheid van de mensen, wat toch heel belangrijk is in het leven', zegt zijn oudere broer Yvon Diatta (26) deze week in Sport/Voetbalmagazine. 'In de toekomst wil hij nog veel meer doen. Laten we hopen dat hij een grote carrière kan maken, dat ze ooit over Krépin Diatta zullen spreken zoals ze nu over Cristiano Ronaldo en Sadio Mané spreken, zodat hij het volk hier nog heel veel kan helpen.'

Diatta weet waar hij vandaan komt, zegt Briegel, zijn eerste coach. 'Hij is van heel bescheiden afkomst. Er was niet altijd voor iedereen genoeg. Krépin weet wat zijn ouders moesten doen om hem elke dag te eten te kunnen geven. Hij weet wat afzien is.'

'Ook weet hij dat er in Ziguinchor veel jonge talenten zoals hij zijn, maar dat hen de middelen ontbreken om door te breken. Dit sociaal werk doet hij omdat hij in zijn roots gelooft, omdat dit een regio is die heel solidair is en omdat zijn hart groot genoeg is om dit allemaal te dragen.'

