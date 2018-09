Dick Advocaat begint bij Utrecht aan 25ste opdracht

Onze landgenoten Cyriel Dessers en Othman Boussaid kregen Dick Advocaat afgelopen zondag bij het thuisduel tegen FC Emmen nog niet te zien. De oud-bondscoach liet de westrijd over aan de gebleven assistenten Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys. Maar 'de kleine generaal' begon afgelopen maandag wel vol enthousiasme aan zijn 25e opdracht in 38 jaar. Het is duidelijk dat Advocaat - die 27 september 71 jaar wordt - het voetbal niet kan loslaten. De rest van het seizoen moet hij (hoogstwaarschijnlijk als tussenpaus) het ambitieuze FC Utrecht, waar hij als speler in 1984 zijn loopbaan beëindigde, een plek bij de eerste vijf zien te bezorgen.

Geen eenvoudige opgave, want clubicoon Jean-Paul de Jong beet er ook zijn tanden op stuk. Begin dit jaar werd De Jong aangesteld na het vertrek van Erik ten Hag richting Ajax. Hij loodste zijn club naar de finale van de play-offs voor Europees voetbal, waarbij Vitesse te sterk bleek. Wegens een gebrek aan chemie met de rest van de technische staf en de spelersgroep werd De Jong op 4 september doorgestuurd. Dat kwam ook door de magere sportieve balans, want na vier speeldagen liep FC Utrecht al vier verliespunten op, door gelijke spelen tegen mindere goden als VVV-Venlo en Fortuna Sittard.

Advocaat degradeerde zelf nog op 20 mei met Sparta uit Rotterdam uit de eredivisie. Om zijn directe aanpak te implementeren, neemt de veteraan van vele oorlogen met Zeljko Petrovic een vertrouweling mee naar de Domclub. Ze werkten eerder al samen bij de Servische nationale ploeg en Sunderland. Ondanks zijn gevorderde leeftijd wordt de ex-middenvelder niet de oudste trainer ooit in de geschiedenis van de Nederlandse hoogste klasse. Foppe de Haan was exact 72 jaar en 317 dagen oud toen hij op 8 mei 2016 nog als coach fungeerde bij SC Heerenveen.