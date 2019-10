Feyenoord heeft met Dick Advocaat een nieuwe trainer gevonden na het ontslag van Jaap Stam en hij vervangt al onmiddellijk de hele staf.

Er is een heuse stoelendans aan de gang bij de Nederlandse club Feyenoord. Nadat maandag, daags na de 4-0 pandoering tegen Ajax, coach Jaap Stam zelf opstapte, is nu met Dick Advocaat al een nieuwe (interim)-trainer aangeduid. En die laat er geen haar over groeien. Hij neemt zijn eigen assistenten mee en vervangt zo goed als alle leden van de huidige Rotterdamse staf.

Verplaatsen

Voor vier personen is er al zeker geen toekomst meer in Rotterdam. Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat, Roy Makaay en Said Bakkati mochten hun bureau leegmaken voor Advocaats eigen assistenten Cor Pot en John de Wolf. Of het viertal ook effectief moet vertrekken uit Rotterdam is nog iets anders. Feyenoord zoekt momenteel nog een manier om hen in een andere functie binnen de club aan boord te houden.

Het zijn immers niet de eerste de beste mensen op de club. Bakkati werd afgelopen zomer door Stam meegenomen naar Feyenoord en ligt goed binnen de spelersgroep. Van Gastel gold als cultuurbewaker en maakt al sinds 2011 deel uit van de staf van het eerste elftal. De oud-speler was daarvoor zes jaar werkzaam in de jeugdopleiding. En spitsentrainer Roy Makaay is een clubicoon.

Snel resultaten zien

Dat Advocaat de boel moeten komen redden, was te verwachten. De Kleine Generaal staat bekend als een uitstekende crisismanager. Eerder nam hij ook al Sparta Rotterdam en Utrecht succesvol een tijdje over.

Hij heeft weinig om zich de groep eigen te maken, want zondag moet de Rotterdamse club al naar VVV-Venlo en de week erna volgt het Europa League-duel tegen Young Boys Bern. Die wedstrijd moet gewonnen worden wil Feyenoord nog kans maken op overwintering.

Feyenoord staat momenteel pas 12e met 14 punten. Dat zijn er al 15 minder dan leider Ajax na slechts 11 speeldagen.