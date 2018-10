Didier Deschamps: 'Thierry Henry is klaar om hoofdtrainer te worden'

Thierry Henry, tot afgelopen vrijdag nog assistent-bondscoach bij de Rode Duivels, zet bij AS Monaco zijn eerste stappen als hoofdcoach. En daar is hij klaar voor, oordeelt de Franse bondscoach Didier Deschamps zondag.

"Thierry is er klaar voor. Hij heeft alles gedaan om dit te bereiken en dat zie je", aldus Didier Deschamps.

Henry kwam in 2016 voor de Belgische voetbalbond werken, maar zal dinsdag niet meer op de bank zitten tijdens België-Nederland.

"Hij gooit zich in een opwindend project, waar hij veel verantwoordelijkheid zal dragen. Het is aan hem om de leiding te nemen." Wordt Henry een succesvol trainer? "Hij heeft er alles voor", aldus Deschamps.

Ook de Franse bondscoach begon in 2001 bij Monaco aan zijn trainerscarrière. "Het eerste seizoen was heel moeilijk, maar ik wens Henry veel moed en goeie resultaten." Momenteel staat AS Monaco pas achttiende in de Franse Ligue 1. De ploeg zit ook in de Champions League-poule waar Club Brugge zich bevindt.