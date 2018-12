Didier Drogba stopt met voetballen: 11 memorabele doelpunten (video)

Drogba speelde sinds april 2017 voor de Amerikaanse tweedeklasser Phoenix Rising. Hij kondigt zijn afscheid aan op Twitter.

'Ik wil graag alle spelers, coaches, teams en supporters bedanken die ik tijdens mijn carrière heb ontmoet en die mijn loopbaan hebben gekleurd. Van diep in mijn hart wil ik mijn familie bedanken om mij mijn hele carrière te hebben gesteund. In zowel goede als kwade dagen. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk en hoop dat God me nog een keer zal steunen, net zoals hij tijdens mijn voetbalcarrière heeft gedaan.'

Drogba, het grote idool van Rode Duivel Romelu Lukaku, beleefde zijn grootste successen in Europa. Hij startte zijn carrière in Frankrijk, bij Le Mans (1998-2002), Guingamp (2002-2003) en Marseille (2003-2004). Het shirt van Chelsea droeg hij van van 2004 tot 2012 en na een intermezzo bij het Chinese Shanghai Shenhua en het Turkse Galatasaray opnieuw van 2014 tot 2015. Hij won vier keer de Engelse titel, vier keer de FA Cup, drie keer de League Cup en één keer de Champions League met Chelsea.

Voor Ivoorkust scoorde hij 65 keer in 104 interlands. Hij werd daarmee topschutter van zijn land aller tijden.

Drogba betwistte ook drie Wereldbekers (2006, 2010 en 2014) en verloor twee maal de finale van de Africa Cup (2006 en 2012).