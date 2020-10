Voor hij terugkeerde naar Argentinië, coachte Diego Maradona in Mexico de Dorados uit Sinaloa. Hoe was dat? Carlos Aviña, momenteel technisch directeur bij Cercle, maakte het mee.

De laatste keer dat we Diego Maradona 'live' zagen was op het WK in Rusland. Op 16 juni 2018, tijdens Argentinië-IJsland in het stadion van Spartak. Een draak van een wedstrijd: 72 procent balbezit van Argentinië, maar toch 1-1, de feestende eilandbewoners waren door het dolle heen. 'Pluisje', zeg maar pluis, zat toen vlak achter ons, achter het glas van één van de loges. Vrienden moesten hem uit de zetel helpen, de man van de in Argentinië zo populaire gambetta - een beweging waarbij je een perfecte techniek paart aan capaciteiten om de tegenstander op het verkeerde been te zetten - was hij al lang niet meer. Beetje zielig, dat dikkerdje, dat het altijd beter wist. Veel beter alleszins dan Jorge Sampaoli, de bondscoach die al zijn ballen in het mandje van Lionel Messi legde, maar twee keer verloor in dat tornooi, van de latere finalisten (Kroatië in de groep 3-0, Frankrijk later in de knock-outfase met 4-3). Het kwam hem op stevige kritiek van onder meer Maradona te staan.Niet weinig verrast waren we dan ook toen we vernamen dat Maradona twee maanden later weer coach werd, van Dorados in Mexico. Het leek eerst een grap: een cocaïneverslaafde in de hearth land van de business. Culiacán, Sinaloa. Waar, jawel, Pep Guardiola ook ooit nog aan de slag was. Maradona in het land van El Chapo, je kon het amper geloven. Een trainer die amper zelf kon stappen, hoe bestond het? Tot je het zag, onder meer in een documentaire op Netflix. Heerlijke televisie, heerlijke man, ook emotioneel.Vanop afstand maakte Carlos Aviña een en ander mee. De Mexicaanse technisch directeur van Cercle Brugge werkte in die periode in zijn land voor Club América, een van de topclubs uit de hoofdstad Mexico City, actief in de Liga MX. Dorados, de club van Maradona, was laatste in de Liga de Expansión, de tweede afdeling. Aviña: 'Het was letterlijk ver van ons, wat hij daar deed. Andere afdeling, vrij grote afstand. Wat ik wel zag, was het enthousiasme dat zijn komst losmaakte, en de verwachtingen die hij creëerde. Een van de grootste voetballers uit de geschiedenis, misschien zelfs de grootste, die naar ons kampioenschap kwam...''Je moet weten: sinds Mexico '86, land waar hij met Argentinië wereldkampioen werd, is er onder de Mexicanen veel liefde voor Diego. Het trainingskamp van Argentinië in die periode was trouwens op de club waar ik werkte. De Argentijnen hebben er 45 dagen gezeten. Verschillende mensen met wie ik nauw samenwerkte, hadden die periode van dichtbij meegemaakt. Zij hadden heel goeie herinneringen aan Diego en het team. Als we wereldkampioen worden, zegden de verantwoordelijken, krijgen jullie het officiële vaantje. Toen het gebeurde, hebben ze woord gehouden.' In zijn periode bij Club América kwam één van de voetballers van Dorados, die met Maradona werkte, naar zijn ploeg. Aviña: 'Van hem hoorde ik dat Diego op het vlak van motiveren van spelers 'spectaculair' was. Hij heeft er met de ploeg twee finales bereikt, wat voor dat team fantastisch was. De grootste verdienste van Diego was, uit wat ik kon opmaken, het motiveren van een groep.'De regio waar Maradona aan de slag was, heeft in Mexico niet alleen de negatieve connotatie met de drugswereld. De kuststreek in die buurt staat bekend voor zijn lekker eten - vooral uit zee - en voor zijn atleten. Aviña: 'Uit die buurt zijn al veel toppers gekomen. Het is een regio, het noorden van Mexico, waar de Mexicanen gemiddeld wat groter en sterker zijn. Ideale voedingsbodem voor sporters.'Gaf Maradona met zijn werk de regio wat hoop? Aviña: 'Ik weet niet of je zijn jaar daar in die context moet zien. Ik denk dat de strategie van de club eerder sportief was. Er was een enorme media-aandacht, maar ook een sportieve boost van de ploeg die bijna promoveerde. Dorados heeft geen al te groot verleden in de eerste klasse, maar is wel een topper in tweede en een filiaal van Club Tijuana.'