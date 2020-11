Diego Maradona herstelt wonderbaarlijk goed, zegt zijn dokter. De Argentijnse voetballegende werd aan het hoofd geopereerd wegens een subduraal hematoom, een bloeding bij de hersenen. Er zijn geen neurologische complicaties.

'Ik zag hem net, hij is wakker en is in een goede bui', bracht dokter Leopoldo Luque het goede nieuws. 'De snelle genezing verbaast ons, al hebben we dit wel al eerder meegemaakt met Diego. We moeten wel voorzichtig blijven, want we bevinden ons nog in de postoperatieve periode. Neurologische complicaties zijn er duidelijk niet, maar er zijn andere parameters die we nu nog niet kunnen beoordelen.'

'Spirituele connectie'

De mededeling van de dokter werd op luid applaus onthaald bij de supporters die naar het ziekenhuis in Olivos, een buitenwijk van Buenos Aires, waren afgezakt om hun net zestig jaar geworden idool te steunen. 'Wat een genot! We wisten dat het goed zou komen en kunnen niet wachten tot hij terugkeert naar het veld', vertelde Gonzalo Arriera, een 47-jarige buschauffeur, die zegt dat hij een 'spirituele connectie' heeft met de voetbalster.

Een gigantisch canvas dat bij de deuren van het ziekenhuis is geïnstalleerd, toont de speler die in 1986 de Wereldbeker omarmt. 'Veel sterkte Diego, we houden van je' staat op een bord geschreven.

Ook Dalma en Gianinna, twee van de vijf erkende kinderen van de ex-speler van Barcelona en Napels, bezochten hun vader. 'Ik wil jullie allemaal bedanken voor het constante bewijs van liefde voor mijn vader, voor mijn zus en voor mij', postte Dalma op haar sociale media. Daarop werd de hashtag #FuerzaDiego (Sterkte Diego) snel trending nadat de operatie werd aangekondigd.

Zodra de voormalige nummer 10 in het ziekenhuis werd opgenomen, sloot dokter Luque elke link uit met de coronapandemie, die Argentinië zwaar treft. 'Hij is gewoon een oudere patiënt met veel druk in zijn leven. Dit is een tijd waarin we hem moeten helpen. Het is erg moeilijk om Maradona te zijn.'

