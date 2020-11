Wat mag u nog onthouden van Diego Maradona, die woensdag overleed op 60-jarige leeftijd? Het 1m65 grote Pluisje in 12 opmerkelijke cijfers.

312

...

312Zoveel keer scoorde Maradona als clubspeler, op 588 clubmatchen (53%), waarin hij ook 207 assists uitdeelde. Voor Argentinië maakte hij 34 goals in 91 interlands (37%).10Het aantal goals waarin Maradona een voet had op de Wereldbeker in 1986, via vijf goals en evenveel assists. Ook dat is een record op één WK. In totaal telt hij acht assists op de Wereldbeker, geen speler deed ooit beter. Daarnaast scoorde hij in totaal acht keer in 21 WK-matchen.57Bij zoveel van de 101 doelpogingen van Argentinië was hij betrokken op de Wereldbeker in Mexico, door zelf te schieten, of door een kans te creëren. Tegen Engeland in de kwartfinale telde hij bij affluiten zeven eigen doelpogingen (zes met links en één met de hand) en gaf hij de laatste pass voor nog zes doelpogingen van zijn ploegmaats.53Het aantal keer dat Maradona op het WK van 1986 een tegenspeler passeerde in een één tegen één-situatie, het hoogste ooit voor een speler op één Wereldbeker. Jairzinho volgt met 47 (WK 1970), Messi met 46 (WK 2014) en dan Eden Hazard met 40 (WK 2018).In totaal probeerde de Argentijn in Mexico liefst 90 dribbels, waarvan 12 op 14 gelukte dribbels in de kwartfinale tegen Engeland. Hij raakte op dat WK, in zeven matchen, toen ook 567 keer de bal (81 maal per wedstrijd), het meeste van alle spelers.51Het aantal meter dat Maradona aflegde bij zijn legendarische tweede goal tegen Engeland in de kwartfinale van het WK 1986 in Mexico, met een gemiddelde van 14,4 kilometer per uur.7Het recordaantal keer dat Maradona tijdens het WK van 1986 een handspelovertreding beging, zijn 'Hand van God' bij de eerste goal tegen Engeland niet meegeteld, want daarvoor floot de ref niet.1Zoveel rode kaarten kreeg Maradona op een WK, in de editie van 1982, toen hij in de tweede ronde tegen Brazilië na 85 minuten uitgesloten werd wegens een gemene trap in de lies van Batista. Argentinië verloor toen met 3-1.7,6Zoveel miljoen dollar betaalde FC Barcelona voor Maradona na dat WK, destijds een wereldwijd recordbedrag.25Zoveel procent van de pasgeboren kinderen in de stad Napels werden er Diego of Diega genoemd in de topperiode van de Argentijn bij SSC Napoli, waar hij zeven seizoenen speelde.13000Tot zoveel euro steeg de maandelijkse telefoonrekening van Maradona in zijn topperiode in Europa, hoofdzakelijk door gesprekken met zijn moeder in Argentinië. Bij Napoli betaalde hij ook in totaal 60.000 euro boete voor het missen van trainingen en matchen, wegens 'niet-fit'.5Op zoveel stoffen testte Maradona positief op het WK in 1994 in de VS, hij had immers een cocktail van drugs genomen. De Argentijn kreeg een schorsing van 15 maanden, nadat hij in 1991 ook al 15 maanden geschorst werd wegens een positieve drugtest.25Op de zoveelste juni van 1994 speelde Maradona zijn laatste wedstrijd voor Argentinië, op het WK in de VS, tegen Nigeria. Op de 25e oktober van 1997 begon hij aan zijn laatste match als profspeler, voor de Boca Juniors. En 25 november 2020 was zijn laatste dag als levende legende.