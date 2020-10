Het Franse voetbalmagazine France Football slaagde in het onmogelijke: Maradona interviewen naar aanleiding van zijn 60e verjaardag. De opmerkelijkste passages.

Vanuit zijn sofa in zijn villa in San Miguel, op zo'n dertig kilometer van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, staat Diego Maradona de journalist van France Football te woord.

'In mijn carrière heb ik heel wat meegemaakt', steekt de legendarische Argentijn van wal. 'Op het veld heb ik veel trappen gekregen en in het leven ben ik langs alle kanten aangevallen. Bepaalde mensen hadden het op mijn familie gemunt: op mijn broers, mijn zussen en zelfs op Benja (de zoon van Sergio Agüero en Giannina, Maradona's tweede dochter, nvdr). Er is me niks cadeau gedaan. Maar, achteraf bekeken, als je aan alle oorlogen denkt en aan alle kinderen die veel te jong sterven overal ter wereld, dan beschouw ik mezelf als geprivilegieerd.'Van welk cadeau droomt u voor uw 60e verjaardag?Maradona: 'Ik droom ervan om nog een doelpunt tegen de Engelsen te maken, maar deze keer met de rechterhand!' (hij barst in lachen uit)Welke hedendaagse voetballers kunnen u nog bekoren?Maradona: 'Messi en Cristiano. Voor mij staan die twee een trapje hoger dan de rest. Ik zie niemand die in hun buurt komt. Geen enkele speler doet ook maar de helft van wat zij doen.'Waar situeert u Kylian Mbappé?Maradona: 'Dat is een fantastische speler, maar het is nog een kind! Hij moet nog veel matchen spelen om te groeien. En hij moet vooral opletten voor verdedigers die zijn enkels viseren. Daar kan ik over meespreken... (een verwijzing naar de tackel van Andoni Goikoetxea in 1983, toen Maradona, destijds bij FC Barcelona, zijn enkel brak, nvdr). Maar ik moet toegeven dat hij heel snel is en dat hij de bal op een bijzondere manier raakt...'Als u de beste spelers uit de geschiedenis van het voetbal zou moeten kiezen, wie zouden dat dan zijn?Maradona: 'Om te beginnen zijn er heel wat spectaculaire spelers die ik nooit heb zien voetballen. In Argentinië was er een ongelooflijke keeper over wie iedereen sprak toen ik klein was: Amadeo Carrizo (doelman van River Plate van 1945 tot 1968, nvdr). Die heb ik nooit zien spelen, maar iedereen omschreef hem als een fenomeen.''Er is ook Franz Beckenbauer, die net voor de start van mijn carrière actief was en die ik nooit ben tegengekomen op het veld.''Spelers die ik wél ben tegengekomen in de Argentijnse competitie, waren Pato Fillol (wereldkampioen met Argentinië in 1978, nvdr) en verdedigers zoals Roberto Perfumo en Alberto Tarantini. Vandaag is iedereen hen vergeten, maar dat waren lastige tegenstanders in die tijd.''Als ik middenvelders moet nemen, zou ik Xavi en Luka Modric kiezen. En voorin zet ik Messi en Cristiano, zonder enige twijfel.'